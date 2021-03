El ex futbolista Claudio García mostró su indignación por los audios que trascendieron en los últimos días vinculados a la muerte de Diego Maradona.

"Me dan un asco terrible. Pareciera que hay una impunidad terrible y que a pesar de que todos vivían a costillas suyas, él molestaba. Lo digo por los audios que se escuchan, no quiero pensar en los que faltan...", señaló el Turco en una entrevista por Radio Latina.

También insistió en su reclamo de justicia. "No tengo nada contra los apellidos que se nombran, no me interesa quién está peleado con quién, pero lo importante es que se sepa la verdad. Yo voy a seguir peleando por justicia para mi amigo, para que todo salga a la luz lo antes posible", dijo.

García era jugador de Racing cuando Maradona fue director técnico del club de Avellaneda, en 1995. La experiencia duró apenas once partidos, pero fortaleció una amistad y un respeto mutuo que ya venían de antes.

En un reportaje con el portal Racing de Alma, hace dos años, García contó que fue en su propio domicilio particular donde se selló el vínculo entre Diego y la entidad albiceleste.

Diego y Claudio, cuando eran DT y jugador de Racing, en 1995 (gentileza Racing de Alma)

"Fue en mi casa de la calle Baigorria, en Villa Devoto. Hicimos la reunión ahí: Juan De Stéfano, presidente del club; Marcos Franchi (representante de Maradona en ese momento) y Diego. Yo lo agarré a él y le dije: 'Quedate, los dejo solos'. A las dos horas me llamaron y me dijeron 'está todo arreglado', para la felicidad de todos".

El Turco, que integró el seleccionado argentino en su última gran conquista internacional (la Copa América de 1993), contó que desde entonces siempre mantuvo la amistad con el Diez. Sin embargo, en los últimos tiempos "no podía hablar mucho, porque siempre le cambiaban el teléfono, así que no podía tener comunicación directa con él".