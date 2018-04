Las redes sociales son parte de la vida cotidiana y hasta laboral de muchos. Y por eso, cuando alguna de las más usadas deja de funcionar, los usuarios lo hacen notar. En este caso, es Twitter la que presenta problemas.

Si bien no dejó de funcionar del todo, sí presenta problemas a la hora de ver las publicaciones recientes de los seguidores. El 'timeline' de la red social no actualiza y por eso los usuarios no pueden ver los 'tuits' del resto. De todas formas sí pueden publicar, compartir y dar 'like' a los mensajes que sí aparecen.

Twitter está experimentando problemas con sus servidores en varias partes del mundo. El servicio dejó de estar disponible en buena parte de los países de Europa, en algunos puntos concretos del este de EE.UU. y determinados países de Latinoamérica.