La UBA resolvió "tramitar las denuncias formuladas y en caso de corresponder, iniciar las actuaciones sumariales", a aquellas autoridades y docentes del Colegio Nacional Buenos Aires involucrados en las declaraciones de egresadas que el viernes pasado denunciaron diversas situaciones de acoso sexual que vivieron en el histórico establecimiento.

La Dirección de Derechos Humanos de la UBA estará a cargo de "la implementación del Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual", informó un comunicado de la casa de estudios..



Un grupo de alumnas del Nacional Buenos Aires denunciaron el viernes pasado durante el acto de graduación "violencia machista y acoso" por parte de profesores y autoridades de ese colegio



Las denuncias, que tomaron estado público este lunes, fueron realizadas durante el acto de entrega de diplomas de la promoción 2016 del turno mañana en el Aula Magna del tradicional edificio de la calle Bolivar.



Al respecto, fuentes del Colegio aseguraron que el rector, Gustavo Zórzoli, convocó a las personas involucradas a una reunión y aseguraron que hasta el momento "no hay ninguna denuncia formal en la Justicia".



Las ex alumnas, que recibieron sus diplomas un año y medio después de haber terminado quinto año, denunciaron por "acoso y actos inapropiados" a un regente, un preceptor, profesores de educación física, historia y matemáticas, y al rector y vicerector de la institución.



“Tenemos quince o dieciséis años. Subimos las escaleras para llegar al aula y nos encontramos con Diego Riveiro, preceptor. Nos ofrece su servicio de masajes, evalúa junto a nuestros compañeros cuál es el mejor culo del año y les comenta "cómo se garcharía" a una de nuestras compañeras. También hay besos y manoseos que nos incomodan. Solo comentamos estos episodios entre nosotres en el baño durante el recreo”, relataron en su acusación.



En otro de los párrafos del texto leido por Ema Graña, las ex alumnas se refirieron a otro docente que identificaron como Jorge Blumenfarb "que las saludaba con un beso y les tocaba la cintura".



"A sus favoritas nos pide que seamos sus secretarias o que le mandemos fotos de nuestras vacaciones por mail. A quienes no le agradamos nos denigra buscando complicidad con nuestros compañeros varones y haciendo comentarios sobre lo pronunciado de cierto escote”, afirmaron.



"Venimos a denunciar la violencia institucional ejercida hacia nosotres", dijo Zoe Taricco García, integrante de Mujeres y Disidencias del Colegio Nacional de Buenos Aires,en declaraciones a Radio con Vos.



"Nos sentimos tranquilas de poder hablarlo ahora, teníamos miedo antes porque estaba en riesgo nuestra permanencia en el colegio", relató Zoe y aseguró que sufrieron una "incomodidad permanente" durante su pasaje por esa institución.



La ex alumna advirtió que "los casos de abuso y violencia machista siguen sucediendo actualmente".