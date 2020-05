La Universidad de Buenos Aires ( UBA) postergará la reanudación de las clases presenciales a raíz de la continuidad del aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional con la suspensión de clases en todos los niveles, mientras que cada facultad decidirá cuándo los estudiantes a punto de graduarse pueden rendir los exámenes finales.

La UBA había fijado el 1° de junio próximo como fecha de reanudación de clases presenciales que se extenderían hasta marzo de 2021 en el presente año académico, pero a raíz de la continuidad de la pandemia por el coronavirus, el dictado de las materias continuará en forma virtual.

El rector Alberto Barbieri dijo que pese a que la universidad es autónoma, "se resolvió continuar con las clases virtuales". "En su momento sacamos un calendario tentativo que disponía el inicio de clases el 1° de junio y su finalización para marzo del año próximo" dijo Barbieri y agregó: "El calendario no se modifica, se va seguir dando en forma virtual y cada facultad, de acuerdo a la especificidad de la carrera y materias, definirá qué contenidos se dan en forma virtual y cuáles de manera presencial".

En tanto, aquellos casos en que los estudiantes deban rendir exámenes finales o tesis para poder recibirse, "cada facultad va a determinar, depende de la carrera y de la materia, si pueden darse en forma virtual"; en caso de que sólo puedan darse de manera presencial, también serán postergados.

La Universidad sigue dictando sus contenidos en forma virtual para sus 103 carreras para que los estudiantes no pierdan su cursada. "Todas las carreras son distintas, aquellas relacionadas con la salud, veterinaria o agronomía deben cursarse en forma presencial, pero sí pueden cursar la parte teórica", aseguró Barbieri.



El ministro de Educación Nicolás Trotta en declaraciones radiales aseguró este martes que el calendario académico de la Universidad de Buenos Aires ( UBA) no iba a poder cumplirse en forma presencial a partir del 1 de junio. "El rector Barbieri nos presentó un calendario académico que, lamentablemente, no va a poder ser cumplido, porque la realidad de la pandemia implica que el 1° de junio no se van a poder retomar físicamente las clases", sostuvo el ministro en diálogo con La Once Diez.



A principios de abril, la UBA resolvió reprogramar el cronograma para garantizar el año lectivo de cursada presencial. Entonces, anunciaron que el mismo reiniciaría el 1° de junio de 2020 y finalizaría el 12 de marzo de 2021, con un receso entre el 19 de diciembre próximo y el 17 de enero de 2021.

Con este nuevo esquema, los estudiantes podrían cursar dos cuatrimestres pese a las limitaciones determinadas por la pandemia global. Sin embargo, Trotta aseguró que el universitario “puede ser el nivel que más tarde vuelva a la normalidad". En ese sentido, detalló: “En el caso de la UBA , en cada una de las 13 facultades, en ciertas carreras puede haber más virtualización que en otras. En las carreras de salud, por ejemplo, es complicado avanzar, porque gran parte de los docentes son actores vitales del sistema sanitario".



Barbieri detalló que "estamos trabajando junto a otras universidades y al Ministerio de Educación para definir otros escenarios, es decir como tendríamos que tomar los exámenes finales presenciales con qué protocolos y de qué manera". Respecto al CBC, explicó que "hay unos 70.000 alumnos anotados cursando este ciclo en forma virtual a través de la plataforma UBA 21 y unos 20.000 más que estaban anotados para la presencialidad pero todos ellos a partir del 1 de mayo comenzaron a seguir clases virtuales".



"Estos alumnos deberán dar exámenes finales presenciales para ingresar a la carrera, lo que se concretará en setiembre u octubre próximo, por lo que estamos en diálogo con el Ministerio de Educación para resolver de qué manera lo harán en caso de seguir con el aislamiento", aseguró el rector de la UBA.



En cuanto al inicio del calendario del año próximo ante una eventual postergación a raíz de que los alumnos del último año del secundario podrían reprogramar contenidos en los meses de febrero, marzo y abril del 2021, Barbieri apuntó que llegado el momento "actuaremos en consecuencia y en forma coordinada con el Ministerio de Educación".