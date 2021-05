Una vez más, un chofer fue victima de la violencia social y la falta de razón. Esta mañana la Unión Tranviarios Automotor ( UTA) se declaró en estado de alerta po la paliza que recibió el conductor de un colectivo en Mar del Plata luego de pedir a un pasajero que se pusiera el barbijo.

Esta semana, el conductor de una unidad de la línea 554 realizaba su trabajo durante el viajo notó que unos pasajeros no tenían puesto el tapabocas, entonces frenó el colectivo y les pidió que se lo colocaran. "No pidió nada raro, ni lo hizo de mala manera pero esta gente armó una discusión, verbal y luego a as piñas", explicó a Cronica.com.ar, una fuente de la investigación que detalló el fin del hecho: el trabajador fue victima de una fuerte golpiza en manada.

En consecuencia, sufrió heridas en su rostro, entre ellas lesiones debajo de los ojos y la fractura del tabique nasal. Luego de conocerse el hecho de violencia, l a UTA repudió el hecho que ya ha ocurrido en otras ciudades, e indicó que el trabajador "solo exigía el uso del barbijo, pero resultó víctima de una brutal agresión".

Por eso, el gremio informó a los usuarios del transporte público que se declaró oficialmente en “estado de alerta” en la ciudad de Mar del Plata, y exhortó al público en general a que cumplan con el debido uso del barbijo o tapabocas, una de las medidas más afectivas para evitar contagios.

