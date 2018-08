Un rosarino de 25 años permanece internado en grave estado luego de sufrir un accidente mientras andaba en longboard por la ciudad canadiense de Kelowna. Por el momento, el pronóstico del joven es reservado y sus familiares convocaron a una cadena de oración.

Mateo Constantini, hijo de la reconocida diseñadora y empresaria Alicia Azanza, había emprendido un viaje hacia México junto a un grupo de amigos. Pero días después, su destino fue Canadá, donde se fracturó el cráneo tras caerse de la innovadora patineta. Rápidamente una ambulancia se hizo presente en el lugar y lo llevó hasta el centro de salud más cercano.

Desde allí, su mamá, que viajó para acompañarlo, dialogó con Crónica y expresó la situación por la que transitan tanto su hijo, como ella y el resto de su familia. "Mateo tuvo un accidente con un longboard, no he querido saber muchos detalles del accidente porque no me suman. Soy su mamá, soy la que más fuerte tiene que estar junto con su papá y sus hermanos. Él tiene una lesión cerebral que es severa y está pasando una semana que es crítica, según los médicos. Por eso yo pido que si pudiera el mundo entero rezar, de acá al sábado, al domingo, que son las horas más difíciles que él tiene por delante, lo hagan", explicó.

"Estoy en una localidad pequeña que se llama Kelowna, que cuenta con un centro médico inimaginable. Yo trato de no entrar en los detalles porque me hacen mal. Ya de por sí verlo en un coma inducido es muy duro. Lo único que a mí me suma es que el mundo rece por Mateo. Él es un ser especial, es una persona muy espiritual, anda por el mundo a su manera, ayudando a la gente. Yo quiero que se despierte, quiero que todos piensen en él. Les suplico con toda mi alma que recen por Mateo", continuó la mujer.

El longboard es una tabla más larga que el skate, que suele utilizarse para trasladarse por la ciudad. Algunos "riders", como los llaman a quienes lo utilizan, también suelen participar de carreras, generalmente en pendientes pronunciadas y prolongadas para realizar piruetas.

Por las redes sociales, cientos de personas expresaron su apoyo con el hashtag #FuerzaMateo, impulsado por familiares y amigos del accidentado. La madre del joven, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter un pedido de oraciones para su hijo, que se hizo viral. "Estamos formando una cadena de oración para que sean escuchados los deseos y las intenciones de que Mateo recupere su salud", expresa el comunicado.