"Les pido a los jóvenes que se cuiden, que no anden por tantos lugares ni tantas personas porque ahí viene el contagio". La frase pertenece a José Lidoro Narváez, un hombre de 101 años que vive en la capital catamarqueña y que venció al Covid 19 y quiere seguir viviendo varios años más.

En su casa de San Fernando del Valle de Catamarca, José le comentó al Ancasti que "me hice los estudios y dieron positivo, hablé con mi familia y mi nieto me dijo que no tuviera miedo, que todo tenía curación".

"No tuve síntomas ni fiebre y creo que sigo vivo por la buena alimentación, que me parece que es clave. Les pido a los jóvenes que se cuiden, que no anden por tantos lugares ni con tantas personas, porque ahí viene el contagio", finalizó diciendo el hombre de 101 años.

En tanto, su hijo Dardo comentó cómo lo vivió: "Tuve mucha angustia cuando a mi papá le hicieron el hisopado y le dió positivo, sobre todo porque tiene 101 años, entonces uno piensa lo peor, pero gracias dios éramos tres lo que habitábamos la casa junto a mi sobrino y pudimos salir adelante".

El hombre agregó que "quiero agradecer a los vecinos que se portaron muy bien cuando más se los necesitó, han estado presente y hay que dar una mano porque en cualquier momento le puede pasara a cualquiera. Todos estamos en este problema mundial y nos tenemos que dar un mano".

Consultado sobre qué pudo ayudar a su padre a salir adelante, Dardo relató que "él se alimenta bien y hasta hace poco estuvo corriendo una maratón hace tres años, participó de competiciones en Catamarca y Córdoba, hacía bicileta fija y es un ejemplo grande para muchas personas que de pronto hoy tienen esa mala noticia que les da positivo y estpa con coronavirus y se puede salir adelante".