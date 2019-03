En el barrio Padre Varela de Luján, más de un centenar de niños de bajos recursos se quedaron sin su merienda en las últimas horas. Justamente porque el merendero al cual asistían no podía brindarles una copa de leche ante la interrupción del servicio de gas. Una deuda imposible de afrontar para los impulsores del establecimiento benéfico, quienes recibieron ayuda en la jornada este marte. por parte de los vecinos para alimentar a chicos y chicas, mientras aguardan por una respuesta satisfactoria de la compañía a cargo del suministro y alguna ayuda por parte del municipio.

En la mañana de este martes, Graciela Cordero, titular del merendero "El Rinconcito", se dirigía a la sucursal de la empresa responsable del servicio de gas con el fin de entregarles una notificación, en la cual exige el restablecimiento del insumo por considerar irregular el costo de la tarifa adeudada.

En este sentido, Graciela señaló a Crónica que "tengo una factura de 10.800 pesos, de noviembre, un consumo imposible de llevar a cabo con tan sólo una cocina y un termotanque, cuando las anteriores boletas oscilaban entre los 800 y 1.500 pesos". Sin embargo, a pesar de las aclaraciones y los reclamos, poco después del mediodía del último lunes la mujer sufrió el corte del suministro, en momento en que ella se aprestaba a prepararles la merienda a los ciento dos niños que concurren diariamente.

Por esta razón, horas después, Cordero reconoció que "tuve que mandar a los chicos a sus casas, y fue un dolor indescriptible porque nunca me había pasado hacer eso, y menos por algo que está fuera de mi alcance". A su vez aclaró que "si tuviera esa plata, sería un robo igual. Me sentí muy impotente y fracasada porque no les pude dar la merienda a los nenes".

No obstante, esta determinante medida, que la mentora de "El Rinconcito" considera "insensible", conmovió también a los vecinos, quienes inmediatamente se solidarizaron con ella y le ofrecieron sus cocinas para calentar la leche que consumirá el centenar de pequeños del merendero.

Disparador

La iniciativa se lleva a cabo desde hace siete años, en la propia casa de Cordero, en el barrio Padre Varela. Una de las tantas inundaciones que azotaron al distrito fue el punto de partida, la mujer decidió abrir las puertas de su vivienda a los damnificados, y su hijo recorrió el barrio en bicicleta para convocar a los niños que habían padecido el temporal de ese entonces.

Actualmente, no sólo se les brinda merienda, sino que el recinto dispone de apoyo escolar, una biblioteca y un centro de murga, entre otras actividades. "Tratamos de atender todas las necesidades de los chicos", y es por eso que ellos no regresaron a sus casas, a pesar de que no tenían sus meriendas, y permanecieron junto a Graciela, invirtiendo roles, puesto que los propios niños le devolvieron la contención y el cariño que ella les regala día a día.