Por Francisco Nutti

@frannutti



El granero del mundo ya es un título generoso para una Argentina que se arrastra por los niveles más bajos de la miseria humana. En San Fernando del Valle de Catamarca, un comedor y merendero quedó a oscuras por falta de pago y su responsable, una mujer de 36 años, se encadenó en la Casa de Gobierno para pedir ayuda.

María de los Ángeles Rivero es discapacitada, cobra una pensión de 6 mil pesos y está a cargo de “El Gauchito Gil”, un espacio que creó en una pieza de su casa, ubicada en el barrio 26 Viviendas Norte de la capital provincial, con el objetivo de darles de comer a decenas de familias necesitadas. Todo a pulmón, de su propio bolsillo: “Empecé cuando vi la triste situación de los más chicos y eso me conmovió”, contó a Crónica.

Pero ahora su preocupación se acrecienta al no lograr que le reconecten el servicio de luz, que la tiene entre penumbras desde abril: “Me vino una factura de 18 mil pesos. Y nadie de las autoridades se dignó a darme una mano. Incluso, ninguno se quiso hacer cargo. Si la pago, ¿qué les doy de comer a los chicos?”, se preguntó.

Pese al momento difícil, esta no es la primera vez que Rivero lleva adelante un reclamo y solicita ayuda. En enero de este año, su merendero sufrió inundaciones y hubo días en los que no funcionó por ese motivo.

En aquella oportunidad, se acercó a la gobernación para solicitar chapas y poder acondicionar el lugar, sin embargo, tampoco la escucharon. “Hoy en día este lugar funciona gracias al aporte de los vecinos, nada más”, mencionó la mujer, que también ha tenido inconvenientes para pagar el gas, a comienzos de 2019.

La gota que rebalsó el vaso ocurrió cuando tuvo que encadenarse en las escaleras de la Casa de Gobierno de Catamarca para que, como respuesta, sólo le dieran un bolsón de alimentos no perecederos cada 15 días. “A pesar de la lucha es lo único que conseguí. Es muy triste vivir así porque no sabés cuándo se puede terminar. Uno vive con el miedo de no tener más plata, de no poder darles más la merienda a los nenitos”, lamentó.

Ahora, la situación se agravó. Desde hace más de 30 días, cuando la tenue luz matutina aparece en el cielo, aprovecha para hacer todo lo que no puede a oscuras. Va a comprar la leche, la calienta en una olla gigante, la reparte entre los pequeños que llegan poco a poco cuando apenas se despiertan, porque el hambre con la crisis se presenta desde temprano y las panzas crujen a cualquier hora, pero paradójicamente, dependen del horario. Porque cuando anochece, el merendero se cierra, se bajan las persianas y hasta el otro día no se regresa.