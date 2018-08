Damián Díaz tiene 35 años y está sin trabajo desde hace un año. El martes pasado, cuando estaba en plena búsqueda laboral, encontró una cartera que contenía 60.000 pesos y un celular. Y tuvo el gran gesto, de no dudar en devolverlos a su dueña.

"Andaba entregando unos currículums por calle Castro Barros y después me metí a un bar frente al hospital pediátrico a tomar un café. Cuando estoy saliendo veo una cartera de alguien que se la había olvidado. Vi que adentro había seis fajos de billetes como de 10.000 pesos y un celular", contó Damián.

"Me la llevé para que no la encuentre otro y al ratito se comunicó la dueña a su teléfono", detalló.



La mujer, de nombre Celeste, habló con el hombre y se encontró con él en su casa para recuperar sus pertenencias, y le quiso dejar una recompensa, pero él no la aceptó.



"No era necesario. Le dije que se lleve todo, son sus cosas", manifestó Díaz.

Según su relato, la dueña de la cartera le aseguró que era "la plata justa para pagar una deuda y evitar que la desalojaran de su casa con sus nenes". Celeste compartió la historia en su cuenta de Facebook.

Así le agradecía la mujer al hombre que encontró su cartera con 60000 pesos.

Este hombre solidario se quedó sin trabajo hace un año, cuando la empresa para la que trabajaba repartiendo insumos despidió a algunos empleados por la crisis económica.