Un enfermero jubilado de 54 años, diagnosticado con coronavirus, murió este lunes en Santa Cruz y sus colegas del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) le rindieron homenaje frente a la guardia "para generar conciencia en la población", según la convocatoria realizada por redes sociales.

"Seguramente muchos conocieron a René (Méndez) y quiero agradecerles por su trabajo. No quiero que la muerte de mi papá se quede en el olvido, quiero que sirva como un mensaje", dijo su hijo Denis ante el personal de salud y vecinos, que se congregaron en el homenaje.

"Ustedes vieran cómo se le iluminaba la cara a ese hombre cuando hablaba de su profesión (...) lo mejor es que predicó con el ejemplo, estudió, trabajó y después siguió estudiando para poder ser licenciado", añadió Denis, técnico en seguridad e higiene.

Denise Méndez, hija del hombre fallecido (Télam).

El joven profesional destacó el trabajo del personal de Salud, al que agradeció y pidió "que no bajen los brazos, que sigan dando lo mejor porque son ustedes las personas que salvan vidas".

Otras enfermeras jubiladas recordaron a Méndez y pidieron reconocimiento para el personal de Salud, ante médicos y enfermeros que salieron ataviados con su ropa de trabajo, rezaron y aplaudieron, en medio del ulular de las sirenas de la ambulancia, y depositaron, cada uno, una vela en un cantero ante la Guardia.

"El Ministerio de Salud y Ambiente lamenta comunicar el fallecimiento de paciente masculino de 54 años en Río Gallegos, diagnosticado Covid-19 positivo el 12. Presentaba comorbilidades previas (diabetes, hipertensión arterial) y presentó disfunción multiorgánica", informó en un comunicado el gobierno de Santa Cruz.

La guardia del hospital santacruceño (Télam).

"Acompañamos en este difícil momento a la familia y entorno más cercano", agregó el comunicado. Tras la noticia del fallecimiento, hubo una convocatoria "espontánea" de los servicios de enfermería para este lunes, a las 21, frente a la guardia del HRGG, difundida por redes sociales.

"Voy a estar para acompañar. La pérdida de un colega en estas circunstancias de Covid-19 nos apena mucho, lo tuvimos como paciente, no pudo salir adelante y son los costos gravísimos de esta pandemia", dijo a la agencia de noticias Télam Manuel Piris, enfermero de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del HRRG.

El también secretario general fundacional del Sindicato de Enfermería de Santa Cruz, dijo que "es muy doloroso, muy duro. Tenemos que secar nuestras lágrimas y seguir adelante para trabajar por la Salud".

Parte del personal médico durante el homenaje (Télam).

Piris agregó que "dentro de eso está el compromiso que algunos hemos asumido como representantes, como sindicalistas, de tratar de que estén cubiertas las necesidades básicas y que cada trabajador de la salud esté bien protegido, esté bien pago, dentro de los encuadres legales, laborales".

"Que el personal de salud pueda estar trabajando tranquilo y no estar preocupados por la falta de personal y otras cosas, pero también tenemos que salir a denunciar y reclamar porque sentimos que no nos escuchan, que no nos cuidan, nos sentimos desprotegidos y a la deriva", añadió.

El coronavirus en Santa Cruz

La provincia registra 14 fallecimientos de pacientes con Covid-19 desde el inicio de la pandemia, se informó oficialmente.

En Río Gallegos, con 840 de 925 casos activos en el territorio, la situación epidemiológica está definida como zona de transmisión comunitaria y rige desde el 1 de agosto el aislamiento social preventivo y obligatorio, en el marco de un brote.

El Ministerio de Salud y Ambiente anunció que a partir del miércoles implementará el programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino) para "realizar un bloqueo en menor tiempo" y "evitar o minimizar la propagación del virus".