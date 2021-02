Las esquirlas de la eliminación frente al Santos de Brasil dejaron heridos por doquier, ya que por un lado, el Consejo de fútbol mantiene una relación áspera con los jugadores y el técnico "xeneize", Miguel Ángel Russo, y por el otro, el desgaste que sufrió el futbolista Carlos Tévez, quien estaría evaluando seriamente dejar al "club de la ribera".

Si hay algo que nunca falta en Boca son los rumores en los pasillos de la Bombonera, y el más importante de todo tiene que ver con la continuidad de Tevez, el último ídolo del club como lo hizo saber el protagonista. Es que trascendió que el "Apache" podría estar pasando sus últimos minutos en el "xeneize" y que podría irse. Incluso algunos hablan que hasta analizó retirarse.

Pero aún no hay nada dicho, y todo indica que no debería prenderse las alarmas, pero... Está claro que para el Xeneize, Tevez es primordial. Y mucho más desde que agarró Russo, porque el ídolo, que había sido cuestionado durante varios años, se volvió a ganar el lugar como titular y se transformó en la gran figura.

Sin embargo, parece que la relación no es la mejor. Primero que al "Apache" no le gustó nada la salida de Pol Fernández, a quién consideraba uno de los estandartes y creadores de juego del Boca que salió campeón de la última Superliga. Otra cuestión tendría que ver que le gustaría tener más protagonismo en las decisiones y cree que está rezagado. Incluso, los rumores hablan de que Tevez habría charlado con Russo en los últimos días y este le habría dado su respaldo.

“Para nosotros era un jugador fundamental, como jugador y como persona porque en poco tiempo se ganó nuestro cariño, cayó muy bien en el grupo y eso se vio reflejado dentro de la cancha. Para mí el equipo perdió mucho con su salida, era el jugador que nos daba dinámica en lo ofensivo y en lo defensivo, era el que iba y venía, el que buscaba la pelota y te la llevaba al área contraria. Teníamos más espacio, más tiempo, el cubría todo. Creo que la partida de Pol a nosotros nos cayó pesado. Nunca lo pudimos reemplazar porque el equipo campeón del torneo pasado era muy solido, sabía a qué jugaba, cerrábamos lo ojos y sabíamos quién estaba. Eso, después de la pandemia, nos costó muchísimo”, explicó Tevez.

Aunque también tuvo palabras para el Consejo de fútbol que integran Román Riquelme, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez: “No tengo mucha charla con ellos, del equipo se ocupa Miguel y yo estoy para jugar, quiero disfrutar estos momentos que son los últimos de mi carrera y la energía la pongo dentro de la cancha. Como ellos no se meten en mi trabajo yo no me meto en el suyo, a mí me interesa jugar y nada más. Yo voy, entreno, hago lo que tengo que hacer y el Consejo sabe que cualquier mano que le pueda dar se la doy”.

¿Qué pasará con Miguel Angel Russo? (Nahuel Ventura/Crónica).

Sin embargo, algunos manejos no le estarían gustando para nada y aseguran que podría analizar si sigue o no. Las cartas están echadas. Tevez es el símbolo y quiere tener el trato que cree merecer. En Boca apuntan a resolver el problema antes de que empiece la nueva temporada: quieren que el Apache sea la figura del "xeneize" que se viene y que quiere romper el maleficio en la Copa Libertadores.

Otra parte de la "tormenta Boca" tiene que ver con el Consejo de Fútbol, que por momentos es cuestionado por algunos hinchas y periodistas partidarios, que entienden que algunos manejos no fueron claros, como la renovación del contrato del propio Tevez, Julio Bufarini o la salida de Pol Fernández.

A esto se suma la caída en las semifinales de la Copa Libertadores pasada frente al Santos en Brasil por 3 a 0, situación que a pesar de la obtención de la Copa Maradona días más tarde frente a Banfield, no pudo ocultar la bronca por "no llegar a la séptima". El cortocircuito lleva tiempo y los jugadores están protagonizando un desgaste con los dirigentes, ya que si bien se obtienen resultados "nacionales" no pasó lo mismo en plano internacional.

Aquí es donde entre la "otra pata de la mesa", se trata de Russo, quien es observado minuciosamente por el "mundo Boca", ya que algunos dirigentes le reprochan puertas adentro la falta de actitud en Brasil y la desilusión por no lograr el objetivo, otros piensan que los planteos ante ciertos rivales son desacertados al igual que los cambios realizados en algunos cotejos. De hecho, uno de los referentes del Consejo no comprende cómo jugadores como Edwin Cardona parece no ser tenido en cuenta para ciertos cotejos, todo en una atmósfera en la cual el "aire se corta solo".

Esta semana comienza a definirse parte de futuro de Boca, ya que se avecinan los sorteos del torneo local (se desconoce aún cómo se llamará el mismo) y el de la Copa Libertadores de América (será cabeza de serie), por lo que el "xeneize" deberá desandar un nuevo camino hacia la gloria aunque lo acompaña una tormenta, que puede llegar a ser "perfecta" si no se resuelven ciertas cuestiones adentro y fuera de la cancha.