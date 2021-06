Un juez provincial de Salta prohibió que una joven pudiera realizarse un aborto y cumplir de esa manera la ley vigente de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), luego de dar lugar a la demanda hecha por el progenitor "en representación de su hijo o hija por nacer".

Sobre este fundamento, el juez en lo Civil y Comercial de Primera Instancia Tomás Méndez Curutchet tomó la decisión en base al recurso de amparo que presentó el hombre a través de sus abogados.

Además, Méndez Curutchet convocó a las partes a una audiencia con fecha para el próximo 11 de junio en la que pretende que, ante autoridades judiciales y los abogados, el hombre y la joven lleguen a una “conciliación” en torno a la decisión tomada por la mujer de no continuar con su embarazo.

De esta forma, el juez ordenó una "medida de prohibición" para que la mujer y la provincia de Salta "se abstengan de realizar cualquier práctica que pudiera interrumpir el embarazo hasta que se dicte sentencia definitiva y la misma se encuentre firme".

En ese sentido, la joven no podrá acceder por el momento a ningún hospital ni centro de salud salteño a la interrupción del embarazo.

Aborto legal: ¿Qué dice la ley?

Si bien la medida impide la realización del aborto hasta que se llegue a la determinación final, las posibles demoras en los procesos judiciales podrían poner en peligro la correcta implementación de la ley de IVE, aprobada en el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021.

Según la norma vigente, se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo hasta la semana catorce de gestación, en tanto que fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona embarazada.

En ese sentido, las mujeres y personas gestantes tienen el derecho de acceder y recibir asistencia en un centro de salud para llevar adelante la interrupción del embarazo en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.

Pese a que la ley ya se encuentra promulgada desde principio de año, no se trata del primer fallo de este tipo que se toma en el país, ya que el pasado mes de mayo en San Juan un juez accedió a una medida cautelar presentada por la ex pareja de una mujer gestante para que ella no pudiera acceder al embarazo.