Muchas situaciones por la que atraviesa el ser humano antes de morir suelen ser un misterio para la ciencia y motivo de distintas hipótesis, que intentan descubrir y explicar distintos fenómenos que ocurren poco tiempo antes de la muerte.

En relación a este tema, el médico Christopher Kerr, de la Universidad neoyorkina de Buffalo, comprobó que la mayoría de los enfermos a los que trató en la fase final de la enfermedad y a punto de morir suelen ver a personas que han querido a lo largo de su vida, algunas de las cuales pueden estar muertas.

Kerr escribió junto a la profesora Carine Mardorossian un libro titulado "Death is But a Dream: Finding Hope and Meaning at Life's End (La muerte no es más que un sueño: encontrar esperanza y significado al final de la vida)", en el que recogen casos de enfermos que afrontan los últimos días de su vida viendo a familiares y amigos que no están físicamente en el hospital.

.

A través de la observación de los sueños que aparecen en los últimos momentos de la vida de la persona, el médico explicó que estos sirven para "ayudar a los pacientes terminales a reunirse con un sentido más auténtico de sí mismos, con las personas que han amado y perdido, aquellas que les traen perdón y paz".

"Pongo de relieve la dicotomía entre una visión medicalizada de la muerte, que ve la muerte como una falla orgánica y un problema a resolver, versus una perspectiva más humanista que ve a la persona en su totalidad y, al hacerlo, también honra lo subjetivo, lo interno o las dimensiones experienciales de morir", destacó sobre el libro, publicado en 2020.

.

Por su parte, Kerr distinguió que si bien "los datos obtenidos nos sugieren que la gran mayoría de los pacientes experimentan este tipo de adaptación final a la muerte", el caso de cada paciente "es diferente".

"Tener demencia o síndrome de Down parece provocar reacciones similares, pero no iguales. En una ocasión una paciente con demencia avanzada quería salir del hospital porque necesitaba ir a su boda. Estaba llena de amor y alegría al revivir el mejor día de su vida a pesar de estar cerca del último", enfatizó.

En ese sentido, el médico consideró que si bien existe un deterioro físico, el paciente "puede estar muy vivo, incluso iluminado, emocional y espiritualmente".