Un trabajador que estaba esperando el tren Roca, en medio de las protestas que tuvieron lugar el viernes por la tarde, dejó expuesta a la conductora de A24, Viviana Canosa, cuando la periodista insistía para que el hombre opine sobre las medidas restrictivas impuestas por la pandemia de coronavirus.

En un móvil desde la Estación Darío Santillan y Maximiliano Costequi, en Avellaneda, las cámaras tomaron a un trabajador llamado Humberto que hacia varias horas estaba esperando para volver a su casa. "Humberto, buena tardes. te veo tu enojo, tendrías que estar hasta más enojado, lo que han hecho... la manera en la que tienen que viajar todos los días... ahora con un corte así, es imposible", arrancó la conductora.

"Y trabajar todo el día y a esta hora que llega colapsado todo... ¿qué podes esperar? No se puede viajar", completó la frase el hombre que estaba esperando el tren, a lo cual, Canosa replicó: "¿No viajás bien nunca, no?".

.

Ante esa repregunta, el trabajador aclaró: "El servicio cuando no se corta, es espectacular. Es óptimo. Ahora se colapsó y ahora la gente no puede llegar a sus hogares, pero se llena de gente porque vienen de trabajar, no vienen de hacer deporte o de correr o lo que sea, viene de trabajar, no viene de andar paseando. Vienen de trabajar. Ahora se colapsa con esto".

"Veíamos lo que pasaba con toda la gente agolpada, pero después nos vienen hablar de distanciamiento social y es imposible una cosa con la otra. Es una locura ¿tenes idea de porqué fue el conflicto?", preguntó Canosa punzando en el enojo del entrevistado.

Acto seguido, Humberto le contestó: "No, no tengo idea. Esto es cosa de todos los días, no es solo acá en Argentina que no se respeta el distanciamiento social, es en todo el mundo, en todos lados". Asimismo, criticó que "hay que vivir en una burbuja para no ver que el mundo está colapsado, que cierran los colegios" y apuntó que "dicen que Estados Unidos es el primer mundo, pero ahora encima decimos que Argentina... no es así". "Eso es mentirle a la gente", sentenció el trabajador ante la pregunta de Canosa.