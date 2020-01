Un tren de la línea San Martín embistió a un auto particular en la estación porteña de Villa Devoto, en un accidente que no dejó heridos ni víctimas fatales de milagro.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 5.45 en el paso nivel de la calle Chivilcoy y Ricardo Gutiérrez, donde un vehículo de marca Ford intentó cruzar con la barrera baja y, al quedarse detenido en las vías, la formación impactó de lleno en el coche.

Mariana, la conductora del auto, manifestó que "estamos vivos de milagro", haciendo referencia también a su acompañante.

"No vi si la barrera estaba baja, estoy shockeada y no recuerdo nada", expresó la mujer y agregó que "solo me duele un poco el pecho del susto que tengo".

La persona que viajaba junto a él aclaró: "no sé cómo sucedió esto, yo venía durmiendo y de golpe pasó todo muy rápido".