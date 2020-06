Un mujer murió y hubo tres casos confirmados de coronavirus (orthocoronavirinae) en el Hogar Mercedes Dorrego del barrio porteño de Flores, donde residen 120 personas

Se realizó un control epidemiológico en el lugar, y se trasladó a tres mujeres que tuvieron contacto estrecho con la fallecida.

Varias de las abuelas afirmaban que los espacios comunes del edificio no contaban con las condiciones de higiene y seguridad básicas.

"No hay protocolos, entra gente que no es del hogar sin ningún cuidado. Cuando yo entré teníamos vigilancia las 24 horas, limpieza del pasillo y del hogar, pero después lo sacaron porque el presupuesto no daba", denunció una de las vecinas que se encontraba en el ingreso.

"Las que tuvieron contacto directo con la infectada se las van a llevar, pero a nosotras no nos hicieron ningún test", se quejó una de las residentes en Crónica HD.

"Acá la gente estaba en alerta roja, pero ahora se tranquilizaron un poco. Este operativo viene bien para calmar la preocupación de la gente", señaló José Félix Río, que trabaja hace 28 años como encargado del lugar.

Adentro del hogar un grupo de mujeres hacen fila para hablar con los médicos del operativo. La hilera cruza de lado a lado un patio central.

Todas se mantenían con una tensa calma hasta que otra de las ancianas se quejó. "Mi compañera de habitación no respeta la cuarentena, tengo miedo por mi salud", dijo preocupada.

"Vinimos a este hogar porque es un lugar cerrado y de gente mayor. Por eso es importante venir a consultar si tiene síntomas", aseguró Fabio, que forma parte del operativo.

En la última semana en la Ciudad de Buenos Aires, el 19% de los casos confirmados vivían en Flores, motivo por el cual durante se desplegó este operativo.