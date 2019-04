Ya pasaron dos años desde el trágico accidente en el que murieron 15 personas tras el vuelco de un micro en la ciudad mendocina de San Rafael. Priscila Alaniz, una de las sobrevivientes, en ese entonces tenía 13 años y pocas probabilidades de volver a caminar.

Por ese siniestro el conductor, quien manejaba a altas velocidades por la ruta nacional 144 y es el único imputado en el caso, murió en el acto. El micro en el que se trasladaban por la zona conocida como Cuesta de los Terneros volcó. Además de los 15 muertos, entre ellos el profesor de los chicos, hubo 21 heridos. La mayoría de los pasajeros tenían entre 5 y 15 años.

La joven recuerda la tarde del 25 de junio de 2017 a la perfección. Volvía en micro hacia Grand Bourg junto a sus compañeros del Instituto de danza "Soul Dance Studio", tras una exhibición. "Yo iba re dormida y las mamás empezaron a gritarle al chofer diciendo que pare. Me levanté y ví que todo iba muy rápido, me acuerdo que las montañas se iban acercando. Escuché a mi profe de danza que dijo que nos hagamos bicho bolita y, seguido, estallaron los vidrios", relató en diálogo con Crónica.

Los chicos pertenecían al Instituto de danza "Soul Dance Studio".

Priscila salió despedida por una de las ventanas y terminó debajo de una rueda del micro. "Entre tres personas tuvieron que agarrar un destornillador y hacer un pozo para sacarme de ahí abajo. Pero no pudieron hacer nada hasta que llegó la ambulancia, porque si me sacaban podían partirme en dos pedazos. Las ruedas me aplastaban de la panza para abajo", contó la joven que ahora tiene 15 años.

"Si me sacaban podían partirme en dos pedazos"

Cabe destacar también, que el micro en dónde viajaban los 52 pasajeros no estaba habilitado. Además, el chofer, Jorge Damián Pinelli, viajaba al triple de la velocidad permitida y perdió el control del vehículo en cuanto llegaron a una curva.

Luego del accidente, pasó dos días internada en el Hospital de Mendoza, durante los cuales estuvo incomunicada con sus familiares. "Mi mamá llamó a otra mamá de danza y le preguntó por mí. Le dijeron que mis piernitas habían quedado atrapadas debajo de la rueda. Ella pensó cualquier cosa", detalló Priscila. Finalmente, logró contactarse: "Le pedí el celular a una de las monjas del hospital y pude llamar a mi mamá para avisarle que estaba bien".

Posteriormente, Priscila fue trasladada al Hospital Garrahan, en Buenos Aires: "Me dijeron que tenía la columna desviada y doble fractura de tibia y peroné. Los doctores creían que iba a quedar parapléjica".

"Los doctores creían que iba a quedar parapléjica", reveló

De todas formas, 23 operaciones mediante, la joven logró salir adelante. Hace ya cuatro meses comenzó a pararse y, de a poco, a caminar contra todo pronóstico: "No fue como dijeron. Pasé por muchos ejercicios, empecé por brazos porque no me podían dar mucho por el tema de la pierna. Igual me cuesta caminar, me hace doler la espalda, a la noche tengo dolores de pie y más cuando hay humedad, que todas las operaciones me duelen".

El camino hacia su recuperación no fue sencillo. "Fue tener crisis, estar de buen humor y feliz y de la nada, triste. Lloraba y me enojaba todo el tiempo, me preguntaba porqué me habían pasado estas cosas así. Me repetía en la cabeza: ¿qué hubiese pasado si no iba al viaje?", manifestó.

A Priscila le cuesta caminar y tiene dolores constantemente.

Sobre cómo vivieron sus padres las secuelas del accidente, contó: "Mi papá dejó de trabajar, porque yo no tenía ayuda del municipio al principio. Todos los días me tenía que alzar y llevar a upa porque vivimos en un primer piso. Ahora tengo el montacargas y gracias a ello y a los vehículos que pusieron me pude ir trasladando".

Para sobrellevar todo lo ocurrido emocionalmente, Priscila se concentró sólo en sus "mejores recuerdos". "Visualizaba todos los días de ensayo, cuando fuimos a la nieve, las salidas juntas, cuando vinieron a casa, todo lo lindo me inspiraba", narró. Y, reveló un factor fundamental en su recuperación: "la llegada de mi hermanito que nació hace siete meses ayudó un montón. Yo era hija única y él llegó en el momento justo".

"Visualizaba todos los días de ensayo, cuando fuimos a la nieve, las salidas juntas, cuando vinieron a casa, todo lo lindo me inspiraba", narró

"Estoy re agradecida de volver a caminar pero me aburre estar encerrada, me hace mal", confesó. Priscila ya no cree poder volver a bailar en un futuro: "Si bien tuve un montón de avances, dudo que exista la posibilidad de ello. Me va a costar eternidades"."Lo único que me apasionaba era la danza y ya no hago nada que me guste".

Priscila ya no cree poder volver a bailar: "me va a costar eternidades".

"Con algunos sobrevivientes nos seguimos viendo, no con todos", aseguró. Gracias a ellos y a su familia aprendió "a valorar mucho a las personas". "Hoy están y mañana ya no", estableció la adolescente. Aún es más, Priscila explicó que, tras pasar un año en silla de ruedas, ve la vida de otra manera. "Se que Dios tiene un proyecto para mí. Espero que todos sigan mi historia y vean que sí se puede, que hay que seguir por mas de que hayan trabas en el camino", concluyó.