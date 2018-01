Por Florencia Golender

Con entradas accesibles, las piletas de la zona metropolitana están llenas como cada verano. De acuerdo al relevamiento de Crónica, una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, gasta aproximadamente $1.540 para disfrutar de pasar el día al aire libre con el merecido chapuzón. El cálculo incluye el ingreso, la sombrilla, la heladerita completa y el estacionamiento.



Para aquellos que son socios del club o complejo que ofrece pasar un día de sol junto a la pileta de agua helada, la propuesta es más barata. No tanto para los no afiliados que, sin embargo, pagan sin dudar la oportunidad de mitigar las altas temperaturas del verano. Los ingresos por adulto para un día del fin de semana parten de los $250 y pueden llegar a los $400, para los menores suele costar hasta un 50% menos.



En el caso familiar, a esos montos se les agrega la sombrilla (entre $40 y $100), el estacionamiento (desde $50 a $80, en algunos lugares sin cargo) y la clásica heladerita (parte de $400) considerando tres litros de agua, cuatro sandwiches de jamón y queso para el almuerzo, hielo para todo el día y algunos pocos extras.



En muchos opciones, como la de Parque Norte, el cuadro tarifario tiene la opción económica del abono familiar por día, así como también mensual o de temporada completa. Por ejemplo, el grupo familiar afiliado al Sindicato de Comercio, propietario del complejo, no paga la entrada al lugar pero sí el acceso a la pileta que vale $100 los días hábiles y $170 sábados, domingo y feriados; el abono quincenal vale $575, el mensual $975 y para toda la temporada $2.135.



Mientras que los no socios pagan por el grupo familiar $ 560 los días hábiles y $760 sábados o feriados y $860 el domingo; el abono quincenal vale $3.400, el mensual $5.130 y para toda la temporada $9.500.



Existen, a su vez, opciones muy accesibles como el Parque Sarmiento, donde se paga la entrada al parque $10 y para disfrutar de la pileta $50. Los menores de 12 años y jubilados no pagan. El estacionamiento se cobra $25.



Otros sindicatos ofrecen planes similares para sus afiliados, así como también tarifas diferenciales por la cantidad de días. Los que están a pocos kilómetros de la Capital Federal, agregan servicio de parrillas y mesas, aunque es una salida en la que el presupuesto aumenta fácilmente ya que agrega un almuerzo completo.

Crónica en Parque Norte



Ante la llegada de los intensos calores a nuestro país, no todos tienen la posibilidad de tomarse unas merecidas vacaciones a algún lugar de nuestro vasto territorio, es por eso que muchos la pasan en la ciudad y se refugian en las piletas y clubes que hay en Capital Federal y alrededores, en la mayoría de los casos son “descansos gasoleros”. Crónica habló con los bañistas para conocer cómo se organizan para pasar el día en estos complejos. En la reconocida pileta porteña que ofrece Parque Norte y bajo una sombrilla que lo cubría de un abrazador sol, Emiliano le comentó a este diario que "no me voy a tomar vacaciones este año y tampoco lo hice el anterior. Por eso y porque nos encanta, venimos acá a la pileta y la pasamos bien. Compramos todo afuera, es decir, hielo, comida, bebidas y fiambre y lo traemos en una heladera y pasamos el día acá. Gastamos un promedio de 700 pesos sin contar el tema de la entrada, es decir, la comida y alguna otra cosa que traemos".



Lo cierto es que algunos sí pudieron irse de vacaciones la temporada pasada, pero este año no tendrán la misma suerte, este es el caso de Cinthia, quien agregó que "el año pasado nos fuimos a Chile pero este año nos vamos a tener que quedar acá. Uno hace números y termina en alguna pileta, compra las cosas y pasa el día. Se disfruta también aunque no sea igual que irse a algún lugar. En nuestro caso como somos una familia grande, gastamos cientos de pesos para pasar el día, pero tenemos la pileta y los chicos pueden divertirse en los juegos".



Por su parte, Gonzalo contó que trata de "alternar vacaciones con algún día de pileta. En cuanto a los gastos, me preparo comida en mi casa que es más sana y gasto menos".



Para Elba, el complejo le da la oportunidad de "conocer gente linda y pasarla bien. Además, desde hace tiempo no suelo tomarme vacaciones y ya me acostumbré a pasar el día en algún club".



Osvaldo es jubilado y junto a su mujer decidieron pasar el día bajo la sombra de los árboles, su reposera y el agua de la pileta, y dijo sonriente que "no sé si voy a poder ir de vacaciones a algún lugar, tal vez dependa de mi hijos. Somos jubilados y el año pasado fuimos a Mar del Plata, y nos vamos arreglando según adonde vayamos. En el caso de una pileta, a veces traemos algo de casa y otras compramos acá pero algo que sea económico. Intentamos gastar en 150 y 200 pesos por persona, es decir, que compramos algún menú barato para comer".



El calor llegó para quedarse en la ciudad y la mayoría de la gente, ante la situación económica que vive en la Argentina, intenta "pasar el verano" de la mejor manera posible, algunos tienen la suerte de escaparse a algún sitio turístico y otros, como en cada estación estival tienen que tener " vacaciones gasoleras" y buscan todos los caminos para disfrutar de una época caliente.

Parque norte

Adulto: $195 / $250*

Menor: $105 / $135*

No pagan: Menores de 6 años.

Estacionamiento: $60

*lunes a viernes / fin de semana

Parque Sarmiento

Adulto: $ 60 *

Menor: $ 60 *



No pagan: Menores de

12 años y jubilados.

Estacionamiento: $ 25

*lunes a viernes y fin de semana

Club Comunicaciones

Adulto: $300 / $350*

Menor: $270 / $300*

No pagan: -

Estacionamiento: $100

*lunes a viernes / fin de semana

Open Park Land

Adulto: $245 /$315*

Menor: $185 / $245*

No pagan: -

Estacionamiento: Sin cargo

Hay descuentos por compra online.

*lunes a viernes / fin de semana

Piletas Namuncurá

Adulto: $230 / $400*

Menor: $170 /$220*

No pagan: Niños de hasta 5 años.

Estacionamiento: Sin cargo