Brillibae, mejor conocida en las redes sociales como Brillantina, desató un escándalo en las redes sociales a partir de una serie de publicaciones realizadas en los últimos días, en donde confesó abiertamente haber abusado sexualmente de un chico.

La influencer de Córdoba compartió recientemente en sus historias de Instagram fotos de lo que había escrito de su puño y letra en su diario íntimo para desahogarse y redimirse de la culpa y la vergüenza que le provocaban momentos particulares de su pasado.

'Brillantina' es una usuaria que abrió su cuenta de Instagram en el 2016 utilizando el apodo que le pusieron sus familiares y amigos ('Brilli'). Fuente: (Instagram @brillibae)

"No soy quien creen que soy. Hice muchas cosas malas en mi vida. Nadie es perfectx, pero yo me alejo mucho de eso. Ya que me gusta mostrar tanto de mi vida, deberían saber sobre las partes no tan piolas de mí" (Sic), introdujo la mediática de 23 años en su insólito posteo, que rápidamente capturó la atención de cientos de miles de internautas.

No obstante, a pesar de lo que escribió a continuación resulta una confesión bastante comprometedora, parece ser que muchos de sus followers pasaron por alto sus palabras. Sin embargo, fueron los usuarios de Twitter quienes levantaron sus posteos de Instagram y abrieron la polémica.

.

"Una rosita de instagram confesó en su diario que escrachó a uno que la violó pero no era verdad y que ELLA violó a otro en una fiesta y todo esto lo publicó en sus historias", expresó indignado una twittera bajo el usuario de "@MissMistresss", despertando la inquietud de muchos otros.

Una rosita de instagram confesó en su diario??? Que escracho a uno que la violó pero no era verdad y que ELLA violó a otro en una fiesta y todo esto lo publicó en sus historias????? estoy mirando todo así pic.twitter.com/ebXySiOBxM — Dai (@MissMistresss) June 29, 2021

A raíz de esta controversia, otra usuaria de Twitter "@abruzel" abrió un "hilo" con recopilaciones de capturas de pantallas y otros recursos para explicar qué es lo que estaba sucediendo y por qué Brillantina se encontraba en la mira de todos y todas.

"En 2018 escribí en un tweet que Tarik me había violado, y no fue así. Creo que ya saben cómo fue. Antes de eso, en una fiesta, yo violé a otro chico. Nos acostamos a dormir, y yo le tiré, él me dijo que no, y yo seguí", confiesa la instagramer en su historia de la famosa red social, y continúa: "Fue muy horrible porque él me admiraba mucho. Tengo problemas para decir que no, o para entender cuando me dicen que no", justificó.

La insólita declaración de la influencer y emprendedora de 23 años. Fuente: (Twitter @abruzel)

Asimismo, "Brilli" reflexionó sobre sus complejos de autoestima y depresión durante su adolescencia, reconociendo que tenía "problemas" para cuidarse a sí misma y "a los demás". Esto último tras justificarse con que "otras veces" se había dejado "violar", es decir, que había tenido "sexo siendo que no quería realmente".

Otra de las cuestiones que causó mayor indignación entre los internautas es que, para sorpresa de muchos, la también organizadora de la feria de mujeres emprendedoras "Feria Beba" había recibido varios mensajes de apoyo y contención por parte de sus fans. Esto según compartió la propia diva virtual en sus stories, que a su vez fueron capturadas por la usuaria de Twitter.

"Si antes te admiraba, pues ahora mucho más", "Gracias por compartirlo con tu pequeña comunidad, siento que de alguna manera u otra estamos con vos", "No te castigues, sos una hermosa persona", "Nadie debe ser recordado por lo peor que hizo", escribieron, entre otros comentarios, los y las admiradores de Brillantina tras la aberrante confesión.

El apoyo que recibió la creadora de contenido tras haber confesado que violó a un chico. Fuente: (Twitter @abruzel)

Así todo, pese al apoyo y contención mediática que recibió de parte de algunos, las represalias por sus palabras no tardaron en caer sobre sus cuentas, y esto pudo comprobarse a través del video que publicó también en sus historias de Instagram para redimirse, al que le escribió la frase "se calman".

.

"Les quería decir que hablé con el chico, el que dije que 'lo violé', y también quería decirles que la brilli que dijo eso el sábado, que estaba delirando, que capaz eligió un poco mal las palabras. Yo no lo clasificaría así. Más bien, lo presioné a hacer algo que no quería. No sé si se dan cuenta que es un poco difícil que una mujer viole a un hombre, porque tienen que pasar cosas (ríe). Y bueno, el chico me dijo que está todo bien, que no le afectó, no me tengo que sentir culpable", justificó la polémica Brillibae en sus redes sociales, causando el estupor de cientos de miles de usuarios.