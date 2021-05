Sheila Khodriya (29) es una joven argentina que se mudará a principio de julio a Israel. La escalada bélica en la región no representa un impedimento en la decisión de la trabajadora en comunicación digital. Es más, para la joven migrar a dicho país “es una cuestión de prosperidad”

"Lo decidí en febrero. La coyuntura de Argentina me llevó a tomar esta decisión. Siento que los jóvenes tenemos un futuro mejor allá. Se tiene una mejor calidad de vida. Allá la gente no tiene miedo de salir a la calle. Mis amigas no tienen miedo de salir a la noche, por ejemplo. Y es una cuestión de prosperidad", Reveló Sheila Khodriya en una reciente entrevista.

En una semana de escalada bélica, los cohetes de Hamas dejaron 12 personas fallecidas en territorio israelí. Los ataques de Israel sobre Gaza dejaron 248 muertos, incluidos 66 niños, y casi 2.000 heridos.

Esto no modificó la decisión de Khodriya sino que la propia joven admite que el conflicto en la región y las imágenes de las bombas que impactaban entre civiles, es algo que sucede en el país hace décadas.

"Este contexto en Israel es algo que pasa desde hace 73 años. Es parte de poner las cartas arriba de la mesa. En esa semana de bombardeos sobre Israel, mi cabeza estaba en '¿Cómo están mis familiares y amigos allá?'. Sentí el horror, una amenaza constante. Los primeros días me asusté, pero no lo dudé", responde la joven.

Y agregó: “está comprobadísimo que se vive mejor en Israel que acá. Viajé seis veces a Israel y en uno de mis viajes, en una pasantía, pude ver que se vive distinto, que se vive mejor. Acá cada vez tenemos que tener más trabajos para poder bancar una calidad de vida”.

La religión de la propia joven también representa un motivo importante para esta decisión de mudarse del barrio porteño de Palermo a Israel. Khodriya es sionista y desde chica recibió una educación judía. Además es coordinadora del Centro Esh. “Llegar allá es como volver a casa", reconoce.

Por último, Sheila destacó que su situación no es particular sino que la decisión de mudarse a Medio Oriente es más frecuente de lo que se cree. Incluso la Agencia Judía para Israel se encarga del proceso de emigración.

"hay bastante gente que se está yendo. Cada vez más. Está todo el mundo en Tel Aviv. Es increíble. No solo de solteros sin hijos como yo, que son cada vez más los que se van. También conozco dos o tres familias que se están por ir", sentenció.

Emigrantes argentinos

El número de emigrantes de este país que se irán durante el resto del año no es público hoy, pero en plena pandemia, en 2020 se fueron más de 500 personas y en lo que va de este año ya viajaron alrededor de 350.

Por el covid-19, el aeropuerto internacional Ben Gurion - el más grande de Israel- estuvo cerrado. Recién en febrero se reabrió de forma limitada para el ingreso de hasta 2.000 personas por semana y luego volvió a restringirse para 200 cada 7 días, con el objetivo de evitar el ingreso de nuevas cepas. Está metodología continúa hasta hoy.