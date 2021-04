Una joven de 20 años vive hace varios meses en un auto estacionado en la plaza principal del barrio Parque Industrial de la localidad de Neuquén. Según indicó la propia chica, ella había sufrido una situación de violencia de género en su casa materna y ahora el hogar en donde vivió algún tiempo, no la quiere recibir.

Según informaron desde el medio local LM Neuquén, la joven tiene una discapacidad mental y un dificultad motora, que le impiden valerse por sí misma.

Tanto ella como su mamá estuvieron alojadas en el hogar Madre Teresa, a raíz de una situación de violencia de género doméstica y ambas pidieron el retiro voluntario en medio de la pandemia.

Si bien la madre volvió a convivir con el denunciado, la hija se rehúsa a volver a esa casa tan temida. Por lo tanto, la joven quedó allí, desprotegida y sin ayuda de nadie.

La chica, de quien se reservó la identidad, lleva meses dentro de un Fiat Siena estacionado sobre la calle 4, a un lado de la plaza. Si bien desde el poder Judicial, el gobierno provincial y la municipalidad se enteraron de lo ocurrido, hasta este miércoles no dieron soluciones.

“Nosotros la pudimos encontrar a a partir de la denuncia de una militante de una agrupación feminista, que nos avisó que había una familia que vivía dentro de un auto y, cuando nos acercamos, estaba esta mujer joven con un señor, que dijo ser su pareja, y dos chiquitos”, contó Rubén Lezcano, voluntario de Red Solidaria y Scouts Argentina.

Comentó que el hombre les aclaró que los nenes, que serían hijos suyos, no duermen ahí sino en una casa cercana, que pertenece a la abuela de ellos. Él también cuenta con ese hogar, pero no explicó los motivos por los que no puede darle un techo a la joven.

“Habla como si no hubiera cumplido 14 años y necesita ayuda para atarse las zapatillas, por eso nos preocupa su situación y recurrimos a todas las instancias del Estado, al 148, el 0800, Ciudadanía, Desarrollo Social, la Subsecretaría de las Mujeres, llamamos a todos y no encontramos un espacio donde puedan hacerse cargo”, explicó Rubén.

Además, en un acto solidario, el voluntario indicó que su ONG le consiguió frazadas y alimentos, “porque nos dijo que estaba pasando mucho frío, pero es una ayuda desde lo humanitario y lo que hace falta es la intervención del Estado para que deje de estar en situación de calle, porque no queremos que el titular del día de mañana sea que hubo una muerte por hipotermia”.

Desde este lunes, los voluntarios golpean las puertas del hogar Madre Teresa para que la asistan como víctima de violencia de género, porque fue el motivo que la llevó a quedarse sin un techo.

"Parece que no encuadra en las leyes 2785 o 2786 y el Estado no tiene mecanismos para abordar este tipo de situaciones", recalcó el voluntario de Red Solidaria.

Rubén detalló que analizaron el caso con una de las abogadas voluntarias de Red Solidaria y concluyeron que o por sufrir violencia de género implícita, por tener vulnerados sus derechos o tener una capacidad específica, la justicia debería intervenir "antes de que sea demasiado tarde".