"Sufro los golpes y la locura de mi papá, pero la que se tiene que ir de la casa soy yo porque nadie hace nada", reflejó, con angustia y desconsuelo, Sabrina, una joven que desde sus primeros días de vida padece todo tipo de maltratos por parte de su progenitor. Razón por la cual intentó quitarse la vida siendo una niña, y por estos días implora por una ayuda habitacional para alejarse de la violencia incesante de su padre.

"Toda mi vida desde que tengo uso de razón padecimos violencia física con mis hermanos", dejó en claro a Crónica, Sabrina, destinataria de insultos y desprecios verbales, como asimismo agresiones físicas propinadas por su padre. Las mismas siempre tuvieron lugar en la vivienda familiar de la localidad bonaerense de San Martín, de la cual partió la mamá de la joven, cuando esta tenía 8 años, cansada de la ira de su pareja, quien también la sometía a golpes.

En consecuencia, ya en su niñez, quien hoy es madre de cuatro hijos comenzó a sentir que su vida no tenía sentido alguno y decidió tomar una determinación extrema. Al respecto, ella reveló que "a mis diez años vivíamos con mi papá y mi abuela. Pero cuando ella se iba a trabajar, quedamos a merced de mi padre, y entonces un día no aguante más e ingerí veneno para ratas. No podía soportar tanto dolor, por los golpes, pero también por el hecho de no ver a mi mamá".

La ausencia de su pareja y de su madre lo incentivaban al hombre a profundizar su poder agresivo, desnaturalizado, hacia sus hijos. En relación a ello, Sabrina remarcó que "él jamas en su vida trabajó, siempre vivió a costillas de mi abuela hasta su último día de vida. Fuimos criados por ella, que hizo de madre y padre a la vez, ya que no contábamos con nadie más que con ella, quien hizo todo para poder criarnos".

En ese contexto, a sus 16 años, la víctima abandonó el hogar y formó su familia con el padre de sus primeros tres niños, pero por si fuera poco, una vez más fue destinataria de violencia machista. Por esta razón, retornó a su casa de origen pero al no advertir cambio alguno en el comportamiento de su padre, nuevamente se alejó del domicilio.

Sin embargo, su nuevo intento por reconstruir su vida no fue como esperaba y en enero pasado regresó a la vivienda, y desde entonces allí permanece. "Mi abuela me dio un lugar porque yo no tenía dónde ir con mis hijos. Pero a partir de que volví, la casa se tornó un caos porque mi papá siempre está bajo los efectos de la droga y el alcohol, día y noche", reconoció Sabrina.

En abril, la abuela de la mujer falleció y la violencia familiar recrudeció, principalmente el martes 3 de septiembre en momento en el que "a mi hermano lo atacó con un palo y a mí quiso tirarme por las escaleras, me golpeó. En fin, fue un desastre". Por lo tanto, tras aquel episodio, la joven radicó la denuncia policial, la cual impulsó la intervención del Juzgado de Familia N° 4 de la localidad bonaerense de San Martín. Justamente los representantes de dicha dependencia judicial dictaminaron una restricción perimetral, por demás particular, puesto que la denunciante y el acusado residen en el mismo domicilio.

En referencia a ello, la mujer dejó en claro que "yo estoy alojada con mis cuatro hijos y mi hermano en un altillo, que lo adecuamos como una pieza para poder estar en la planta alta de la casa, pero no tenemos ninguna de las comodidades que se requiere para poder vivir, como una cocina y un baño".

Razón por la que Sabrina confesó que "lo que realmente queremos es irnos de esta maldita casa, ya que toda la vida sufrimos estando acá, porque mi mayor miedo es que si lo detienen o le hacen la exclusión de hogar él tome represalias hacia nosotros". Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que "no tengo manera ni facilidad de poder irme a otro lado porque me es muy difícil alquilar y poder mantener a mis hijos", y por lo tanto requiere ayuda para dejar atrás semejante calvario.