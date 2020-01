Un ticket de un bar de Villa Carlos Paz despertó indignación en las redes sociales. Un grupo de amigos lo publicó para mostrar el altisímo costo de una picada con bebidas y encendieron la polémica sobre los precios en locales en temporada turística.

Todo comenzó en la noche del miércoles cuando cuatro personas arribaron a un bar de la peatonal de esa ciudad cordobesa para cenar antes de una función de teatro.

“Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que no tenían. Inmediatamente nos preguntó qué queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro, dos limonadas, un chopp y un fernet”, especificó una de las clientas María José Nieto al sitio ElDoce.tv.

A pocos minutos de entrar al teatro, un integrante del grupo pidió la cuenta y el mozo les comunicó que el total era "3.450 pesos".

El ticket de la polémica en Villa Carlos Paz.

"Quedamos helados. Le solicitamos el ticket pero, como tardó muchísimo en traerlo, fuimos nosotros a la caja a pedirlo", contó la mujer y reclamó: "Me da mucha bronca que se aprovechen así de la gente. Es una vergüenza. Nosotros reconocemos que cometimos el error de no insistir por la carta ni preguntar los precios, pero no es para que se abusen así de los turistas. Nosotros no volvemos más”.