Claudia Fasolo es locutora y trabajó en reconocidos programas de la televisión argentina, pero es tal vez más conocida por hacer la voz en off para el show de Susana Giménez. La mujer sorprendió a los seguidores de su cuenta de Instagram cuando reveló su más reciente tatuaje: la publicación muestra sobre su omóplato izquierdo, aún en proceso, la cara de Santiago del Moro.

El homenaje por sí solo causó furor en la red social. Entre los mensajes se destaca provocando la reacción de la famosa actriz argentina Adriana Salgueiro, quien preguntó "Te hiciste la cara de Santiago????", a lo que Fasolo contestó afirmativamente. Pero más sensacional fue la explicación que dió la locutora sobre la razón detrás del tatuaje.

Su relación con Del Moro inició cuando el conductor le ofreció trabajo durante un complicado momento de su vida: “Él me cambió la vida y le voy a estar eternamente agradecida. Ha hecho muchas cosas por mí que no me interesa hacerlas públicas, pero lo considero parte de mi familia. Siempre estuvo presente. Y en la primera oportunidad que pudo darme trabajo, lo hizo”, compartió en una entrevista a Teleshow.

Agradecida por las oportunnidades que le siguieron, Fasolo planeaba hace tiempo hacerse el tatuaje y recientemente le habló al mismo del Moro sobre la idea: “Le conté, le pregunté, después le pedí la foto y luego sucedió. Estoy muy feliz por haberlo hecho. Siento que hay seres que aparecen en la vida de uno de una manera muy angelada", comentó a Infobae.

En diálogo con A24, la locutora afirmó la significancia de cada uno de sus tatujes, y adelantó la posibilidad de plasmar en su cuerpo la cara de otra gran figura de la TV argentina: Susana Giménez. “Con Susana hace 15 años que trabajo. Quien te dice después capaz me tatúo a Susana. Esto tiene que ver con que tengo muchos tatuajes de seres que amo con toda mi alma. En gratitud, lo más”, afirmó Fasolo.

La reacción de Santiago del Moro

La foto de Fasolo sentada en la silla del tatuador no tardó en viralizarse. Uno de los primeros en reaccionar fue el propio conductor de Masterchef, que subió a sus historias una foto del tatuaje en proceso con un agradecimiento a la locutora: "¡Fasolo, te quiero! JAJAJA", escribió Santiago del Moro.