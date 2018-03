El # 8M comenzó en la Ciudad de Buenos Aires con un ruidazo a las 11, continuó con una concentración en la Plaza de Mayo y luego, mujeres se movilizaron al Congreso a partir de las 17:30, según detallaron las organizadoras.

Grupos de mujeres, travestis y trans fueron los que definieron durante febrero cómo sería el recorrido de la marcha y los puntos que contiene el documento que se leerá en el escenario central.

María Angélica Britez (enfermera cesanteada del hospital Posadas) le comentó a Crónica "utilizamos este día especial para pedir respuestas, ya que el gobierno está cerrado al diálogo y nunca nos atendieron, nunca nos explicaron el porqué de los despidos. Por eso se votó en asamblea en el hospital venir a la movilización para reclamar porque hay muchas mujeres que quedaron expuestas por esta medida y sin respuestas".

Britez agregó que "las mujeres ocupamos un lugar preponderante, hoy cualquier mujer es cabeza de hogar y llevamos el pan a nuestras casas, hoy estamos en todos los sectores de trabajo y no hay ningún trabajo que no ocupe la mujer. Por eso, estamos acá porque fuimos afectadas en nuestro trabajo sin nuestra integridad humana de no tener empleo. En relación con el hombre, me parece que hoy tenemos una igualdad, de hecho, hoy nos acompañan muchos compañeros en esta lucha porque existe la igualdad y trabajamos a la par en ferrocarriles, empresas y hospitales. Sólo quedan algunos sectores que les cuesta reconocer que tenemos sueldos más bajos".

Otra de las que alzó la voz fue Marilina Arias (docente de nivel primario), quien argumentó que "hay muchos puntos a discutir porque la violencia de género no va por carriles separados a las políticas del gobierno, a las políticas públicas de las instituciones del estado".



Agregó: "Los despidos en el hospital Posadas muestran a una mayoría de mujeres que estaban embarazadas o tienen hijos, y en el caso de los docentes, somos sostenes del hogar, es decir que el ajuste nos toca de lleno y además se suma la violencia machista que se vive todos los días desde los medios de comunicación, la iglesia o el estado, que nos limita en la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Hoy estamos luchando para que se trate y apruebe el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En las escuelas peleamos además para que la ley de educación sexual, que es una ley se implemente, haya presupuesto y las docentes sean capacitadas en ésta área como en otras".

Paro Mujeres by on Scribd



¿ CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RECLAMOS DEL # 8M ?



- Basta de femicidios :

Según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2017 se registraron 292 asesinatos de mujeres, mayoritariamente a manos de la pareja o ex pareja. Es decir que una mujer fue asesinada cada 30 horas en la Argentina durante el año pasado.

- Diferencia salarial de género :

Otra de las reivindicaciones será por la paridad salarial. Es que actualmente, las mujeres argentinas tienen menos ingresos que los hombres. Esta brecha es del 20% para las trabajadoras asalariadas y puede llegar al 35% para las informales. Según el Indec, el 75% de las mujeres tienen ingresos menores a 12.122 pesos mensuales.

- Aborto legal, gratuito y seguro :

"Estamos decididas a movilizarnos porque sabemos que el reclamo callejero es la única forma para que se apruebe el proyecto", sentenció Biasi.



OTRAS CONSIGNAS :

-Implementación de la Ley de Educación Sexual Integral.

-Basta de travesticidios.

-Separación Iglesia-Estado.

-No a la trata.

-Basta de persecución a inmigrantes.

-Reclamo por el cupo trans.

-Libertad a Milagro Sala y compañeras presas políticas.

-Desprocesamiento a todas las luchadoras populares.

-Dignidad y fin de tratos inhumanos a las compañeras presas.

-Socialización de tareas domésticas y de cuidado de los chicos.

-Jubilación para amas de casa.

-Financiamiento para los programas de prevención de la violencia contra las mujeres y protección de las víctimas.

-Mayores licencias laborales por maternidad, paternidad, y por violencia de género.

Ruidazos en el subte y las esquinas porteñas



Cientos de mujeres se concentraron este viernes en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires cerca del mediodía para participar de "ruidazos", que también se sintieron en los lugares de trabajo, en una acción convocada por el Paro Internacional de Mujeres (PIM) contra la violencia machista y a favor de la igualdad de salario y el aborto legal.

Cientos de mujeres se concentraron en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y participaron de "ruidazos".

Hubo ruidazos en las cabeceras del las líneas de subterráneos, en esquinas del centro porteño, en la Legislatura y frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en el barrio porteño de Palermo, entre muchos otros puntos.

"Me parece maravillosa la lucha por la igualdad para erradicar la violencia de todo tipo"

"Me parece maravillosa la lucha por la igualdad para erradicar la violencia de todo tipo, incluso de la mujeres que crían a hombres violentos. Es algo global, hay que respetar la vida", dijo Victoria Cardozo, una mujer de 60 años de Lomas de Zamora, en la estación Constitución del subte C.



Allí, las metrodelegadas con chalecos violetas y la consigna "Yo paro" hicieron sonar la bocina del subte, los silbatos y hubo aplausos, antes de iniciar un paro de actividades de 12 a 14, antes de la movilización prevista para la tarde frente al Congreso.

"Por nosotras, por nuestra igualdad, por nuestra lucha, nosotras podemos"

"Nosotras paramos", "Por nosotras, por nuestra igualdad, por nuestra lucha, nosotras podemos", rezaba otro cartel que portaba una de las metrodelegada, mientras las usuarias del subterráneo tomaban fotos de la protesta.



En tanto, decenas de trabajadoras realizaron un ruidazo con asamblea frente al ministerio de Ciencia y Tecnología, y otras se concentraron en la puerta de la Legislatura porteña.



En Avenida 9 de Julio e Independencia se convocaron las mujeres del Frente Darío Santillán con carteles a favor del aborto libre, seguro y gratuito, en el marco de la campaña que lanzaron el 1 de marzo para impulsar el proyecto de ley en el Congreso.



"Estamos sumándonos al ruidazo con las consignas por la legalización y despenalización del aborto, por tener un derecho a una jubilación digna, a cobrar igual que los varones, por igual tarea igual remuneración", dijo Mariela Velárdez, del Frente Darío Santillán.

"8M, vivas nos queremos"

"8M, vivas nos queremos", escribieron con pintura roja sobre el asfalto de la Avenida Belgrano las trabajadoras de la agencia, en medio de un ruidazo durante el cual se dibujaron además siluetas en la calle evocando los femicidios.



Por la mañana, trabajadoras despedidas del Hospital Posadas, de Ferrobaires, del Ministerio de Hacienda y de Pepsico, más las tercerizadas de Latam, realizaron un corte en el Obelisco, en el inicio de las actividades por el paro del 8M.



Durante las asambleas preparatorias de esta jornada se expresaron conflictos sociales y laborales a través de la voz de las mujeres, en tanto para la marcha se prevé un bloque de trabajadoras organizadas donde confluirán las centrales obreras.