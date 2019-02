Por Alicia Barrios

abarrios@cronica.com.ar



Puerta de Hierro, Isidro Casanova, La Matanza, pueblo pobre si los hay. La tensión entre la belleza y lo siniestro, la verdad y la mentira, el bien y el mal, nunca es tan patente como cuando miramos nuestra sociedad argentina y "matancera" situados en esta "barriada", como la llama el obispo de San Justo, Eduardo Horacio García.



Crónica lo acompañó en la ceremonia inaugural de la Sala de Primeros Auxilios Santa Teresa de Calcuta. Una escultura de ella y un cuadro que es pura sonrisa de Francisco. No faltó nadie a la cita. En plena armonía estaban autoridades de los Ejecutivos municipal y provincial con el pueblo. Desde una primera mirada, esta gran obra que García, como hombre de Dios, lleva adelante por los pobres es titánica.



El mal no está en las barriadas más humildes del conurbano: habita las ciudades donde se halla la sociedad opulenta que desde hace casi medio siglo mira para otro lado. Hasta que llegó un pastor como García, quien se apiadó, se arremangó la sotana y se hizo cargo de curar las heridas de tantos caídos al lado de las rutas. Él se rodeó de sus apóstoles: los padres Tano y Bachi, vecinos laicos y muchos más. No hay banderas políticas, económicas ni ideológicas. Un solo rumbo: caminar junto a los pobres. Sin confrontaciones ni reproches. Solo desde ese lugar se pueden trabajar los conflictos para que prevalezca la unidad. Hay miles de familias que sangran, sufren, pasan hambre. La belleza está en el espíritu de los vecinos de Puerta, las verdades de sus necesidades, sus derechos.



Es gracias al bien que hacen, ayudando a superar la adversidad y sirviendo al prójimo con esperanza. Pronto llegará el día de la urbanización, de la entrega de los dominios de la tierra, de la instalación defi nitiva de los servicios públicos, del asfalto, del mínimo bien común que tienen ganado. Esto se respira bajo el rayo del sol que cae cortando la piel en este mediodía de febrero, cuando el obispo que trabaja de santo dice: "Me preguntan cómo se hace para superar tantas necesidades y yo les digo dos cosas. Una es dejar de lado las cuestiones menores, como los celos, deponiendo egos; hacer ese trabajo personal, íntimo de refl exión, ese ejercicio psicológico y espiritual. Otra, compartir la billetera, una cuestión de justicia, porque la billetera la engrosamos todos los ciudadanos".