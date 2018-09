En nuestro país, según las cifras de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Salud de la Nación, el 37,1% de los mayores de 18 años tiene sobrepeso, mientras que uno de cada cinco padece obesidad.En total, casi 6 de cada 10 argentinos presentan sobrepeso u obesidad. Frente a estas alarmantes cifras, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la comercialización de una nueva droga para el tratamiento de ambas enfermedades.Este nuevo medicamento, llamado "Liraglutida", se administra en forma inyectable mediante una lapicera prellenada, similar a las utilizadas para aplicar insulina.La droga demostró beneficios significativos y sostenidos en la reducción del peso corporal y, por lo tanto, mejoras en los factores de riesgo cardiometabólico, al indicarse junto a una dieta sana reducida en calorías y un programa regular de actividad física. Se trata de un análogo del GLP-1[3], una hormona que el organismo libera en el intestino después de comer.Actúa sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito y la saciedad, lo que resulta en una menor ingesta de alimentos y la consecuente pérdida de peso.“La aparición de un fármaco para uso crónico es una herramienta fundamental para enfrentar la epidemia incontrolable de obesidad y sobrepeso. Sobre todo si tiene, como en el caso de liraglutida, un perfil de seguridad y eficacia importante”, destacó la doctora, médica especialista en Nutrición, a la vez que afirmó que “los protocolos de investigación detrás de liraglutida evidencian un muy buen perfil de eficacia y seguridad: muchas personas pierden más del 10% del peso inicial y los efectos adversos reportados son gastrointestinales, leves y transitorios”.Sin embargo, no todos los profesionales médicos se mostraron entusiasmados frente a esta nueva droga. El médicoafirmó que el problema de la obesidad no se soluciona con medicamentos y sostuvo que se debe ir al “fondo del problema”.“No nos vendan espejitos de colores. No tratemos solamente de restaurar algo, el fondo del problema es otro, no solamente la utilización de medicamentos. Cada vez hay más medicamentos, los cuales pueden ser de utilidad en algunos casos, pero tienen que ser utilizados en un contexto”, consideró.El especialista agregó: “No podemos seguir creyendo que va a haber una solución mágica para la obesidad. Si no corregimos el entorno nunca vamos a poder controlar el problema, que es muy grave”.Sobre el nuevo medicamento, puntualizó: “Puede ser de ayuda pero no lo planteemos como solución porque no hay ninguna droga que vaya a revolucionar la obesidad. Es una droga que conocíamos hace un tiempo, que antes se usaba en diabetes y ahora se utilizará en otras dosis para la obesidad”.