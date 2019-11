Por Fedra Abagianos

En Argentina uno de cada cinco niños o niñas sufre abuso, de mil casos sólo un abusador sexual es condenado con sentencia firme y el 85% de los abusos son intrafamiliares. Las estadísticas que están basadas en denuncias son alarmantes, sobretodo si se tiene en cuenta la cantidad de hechos que no llegan a la justicia. Por esta razón en el marco del Día Mundial Para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias, por sexto año consecutivo, el colectivo Yo Sí Te Creo organizó un encuentro para visibilizar, concientizar y prevenir esta "problemática social patriarcal".

Desde hace seis años que el colectivo trabaja para prevenir en las infancias el abuso sexual. Si bien la cámara gessell, impulsada por el juez Carlos Rosanski, que comenzó a implementarse en las declaraciones de los menores no hace mucho tiempo mejoró algunos procedimientos, aún no es suficiente "ni para el sistema judicial ni para las víctimas".

Cámara Gessell. (Gentileza Elcomercio.com)

"Antes los chicos tenían que hacer una declaración sobre lo que les había pasado y mejoró desde que se empezó a implementar la cámara, pero son los casos mínimos los que pueden expresar con palabras lo que les pasó", aseguró en diálogo con Crónica Andrea Mila, sobreviviente, feminista, activista e integrante del colectivo Yo Sí Te Creo, y de la Campaña Contra la Prescripción de los Delitos de Violencia Sexual.

Si bien se espera que en la cámara gessell los niños y niñas digan verbalmente lo que atravesaron, se deja fuera del proceso la expresión con el cuerpo o el juego de los chicos. "Aunque se haya avanzado, se sigue dejando de lado todo lo que es la expresión de los chicos a través del juego o del dibujo, los adultos están como esperando que los chicos digan verbalmente lo que les pasó cuando no se puede porque hay todo un mecanismo que no permite verbalizarlo", aseguró Mila.

Andrea es sobreviviente y sabe por experiencia propia lo que padece, sufre y transita una víctima de abuso sexual infantil. Su propio sufrimiento fue el que la impulsó a transformar ese dolor en ayuda para que otros niños y niñas no pasen por lo mismo.

"Cuando pude empezar a recordar lo que me pasó y empezar a hacer algo frente a mi historia, sentí un deseo de poder cambiar las infancias, de poder proporcionar infancias más libres y más sanas. Si bien yo hice la denuncia siendo adulta, el sistema también fue muy revictimizante. Cada vez que uno se tiene que enfrentar al aparato judicial, hay que tener mucha fuerza porque hay que saber que todo eso va a ser muy violento", aseguró Mila.

"Nos ponen a nosotros en un estado de desigualdad donde tenemos que comprobar lo que nos pasó cuando la mayoría de las veces para que llamen a indagatoria al abusador hay que estar muy atrás de la causa y pidiendo por todos los medios que la justicia los llame", advirtió la integrante del colectivo. .

Para Mila, hay que estar "empujando al sistema" todo el tiempo para que "accione correctamente" mientras las víctimas deben someterse a peritajes psicológicos, psiquiátricos y físicos. "Cuando denunciamos tenemos que ser conscientes de eso, por eso es importante generar redes de sostén y no estar solas, porque es lo que buscan, que denunciemos y sigamos el proceso en soledad. Hay que unirse, salir, sacar la voz y luchar", alertó.

En lucha contra el abuso sexual en las infancias, el colectivo Yo Si Te Creo que integra Mila, llevará adelante una jornada en la Plaza del Congreso hoy a las 16 horas, con intervenciones artísticas, bandas, una feria, serigrafías en vivo, talleres, charlas y espacios lúdicos para los niños y niñas.

El Colectivo es un espacio diverso y horizontal de sobrevivientes, hermanos, amigos, madres, docentes y militantes feministas que tomaron esta causa con "la convicción de poder cambiar de raíz este sistema patriarcal y adultocentrista que nos violenta".

"Intentamos enfocarnos desde el arte, tomar acciones desde ese lugar. Hay un sector específico para niñeces donde hay actividades para la prevención abordados desde la Educación Sexual Integral (ESI) donde se trabaja para empoderar esas voces y puedan tener herramientas"; explicó Mila sobre el trabajo que realiza con el Colectivo.

Para ella es un trabajo dual, abordado tanto con niños como los con adultos, ya que en estos casos es muy importante que el adulto esté preparado para la escucha y recibir lo que el niño le quiera contar. "Y trabajar desde el 'No'. En las infancias por lo general no existe esa posibilidad y hay que trabajar desde ahí para que puedan decir lo que no les gusta y que entiendan que sus cuerpos son de ellos y que pueden decir", explicó.

"Esta convocatoria es para extender un brazo de empatía, de escucha, de sostén frente a una sociedad que nos dice que 'esto no pasó' y que 'tenemos que seguir ocultándolo y silenciándolo'. Todo esto va a derrumbar esos dichos y esas formas sociales que siguen sosteniendo y que dan lugar a que sigan sucediendo", concluyó Mila.