El fiscal que esta tarde indagó al femicida Fabián Tablado, detenido por violar la restricción perimetral que le impuso la Justicia para que no se acercara al padre de la víctima y a sus hijas mellizas, aseguró este miércoles que la acusación "va a ser severa" y que "el desapego por la norma" del imputado "es tal que con una conducta violó dos normas del Código Penal".



Diego Callegari, quien subroga al fiscal natural de la causa, Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Rincón de Milberg, dijo a la prensa que, tras la declaración indagatoria, Tablado "va a quedar detenido".



"Ahora se va a pedir que lo alojen en una unidad del Servicio Penitenciario (Bonaerense)", explicó y luego aclaró que hasta tanto "provisoriamente" será alojado en una comisaría de la localidad bonaerense de General Pacheco.

"El desapego a la norma es tal que con una conducta (Tablado) violó dos normas del Código Penal, es decir, yendo caminando con sus hijas, ya estaba violando una restricción perimetral, mucho más acercarse al domicilio laboral conocido del señor Edgardo Aló", explicó Callegari.



En cuanto a la indagatoria, el fiscal señaló que el femicida fue representado por una defensora oficial y "adujo que no conocía el domicilio laboral del señor Aló, que obviamente en la investigación llevada a cabo por el doctor Fitipaldi, está totalmente desvirtuado ese desconocimiento". Luego contó que Tablado se "negó a contestar preguntas de la fiscalía".

"Teniendo en cuenta el antecedente, todo lo manifestado por el señor Aló, que es más que valedero y verdaderamente es una persona que hay que sacarse el sombrero por la fuerza que le está poniendo en todo este tema, este Ministerio Público Fiscal no hace más que acompañar cuando hay retenciones, y la pretensión de esta Fiscalía va a ser severa", aseguró el funcionario judicial.



Y en ese sentido añadió: "Si tiene una pulsera de exclusión perimetral, ¿Cómo no va a saber que no puede ver a su hija? Razón por la cual va a ser severa la acusación de este Ministerio Público, en tanto las normas así lo indican."



"Acá hay una orden judicial y hay que cumplirla, y el que no la cumple tiene que terminar detenido ", concluyó Callegari respecto al delito cometido por Tablado, el cual tiene un mínimo de 15 días de prisión y un máximo de un año.