A través de un mensaje grabado el mediodia y dado a conocer desde las 16:15, el presidente Alberto Fernández anuncia una nueva prórroga de la cuarentena en el área metropolitana, que tendrá su puntapié inicial el próximo miércoles y será más restrictiva que la última etapa en el AMBA. Durante la presentación, está acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas. Desde el el 1 al 17 de julio eso va a funcionar así en todo el AMBA", detalló Alberto en uno de los puntos cruciales de su discurso.

"El 100% de los argentinos hubiéramos querido no tener que aislarnos", comenzó diciendo Fernández en una presentación en la que de entrada lo tuvo solo frente a la cámara.

Para luego continuar haciendo foco en lo que ocurrió en el AMBA: "Sabíamos que había un riesgo muy claro en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En los últimos 20 días en el AMBA los casos aumentaron un 47%. Lo que estamos notando es que con esta aceleración tenemos que hacer algo para parar el ritmo de contagio y seguir garantizando que todos los argentinos tengan la atención que merecen".

"El Banco Mundial dice que es la crisis económica más grave desde 1870. Ayer se cayeron los bonos de todas las potencias del mundo porque vislumbraron la posibilidad de un rebrote", detalló.

Sobre el balance hasta hoy del aislamiento, Alberto expresó: "La cuarentena es un remedio para la pandemia: el único que conocemos. Estamos enamorados de la vida y por eso la cuidamos tanto. Y por eso nos pesa tanto ese número trágico de las personas que ya no están con nosotros. Todo el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, todo hubiera sido más grave".

"Lo que les pido es que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, sino con la enfermedad. Todo esto que nos pasa es producto de la pandemia, no de la cuarentena. Hoy América Latina es el epicentro de la pandemia. Hemos logrado contener en mucho el número de contagios. El esfuerzo que hemos hecho entre todos y todas ha tenido mucho sentido", explicó.

