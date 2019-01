Un grupo de personas ingresó a un predio de una asociación protectora de animales de la localidad bonaerense de Chivilcoy y soltó a los más de 100 perros que allí se encontraban, lo que provocó que tras una batahola entre los animales, siete de ellos murieran y otros cuatro permanezcan desaparecidos.



El hecho ocurrió en la ONG "Chivilcotas" ubicada en las afueras de la ciudad. Según denunciaron las autoridades, desconocidos ingresaron al predio cortando el alambre olímpico y abrieron los caniles, soltando a más de 120 animales. De acuerdo a la denuncia, producto del acto de vandalismo se produjeron varias peleas entre los perros, lo que dejó como saldo siete animales muertos, varios heridos y cuatro desaparecidos.

La coordinadora de la Dirección de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente (CAZMA), Cintia Satriano, explicó "aparentemente entraron durante la madrugada rompiendo la tranquera. Hoy, alrededor de las 7, integrantes de la institución llegaron al lugar y se encontraron con que todo era un caos: los caniles que contenían a los 120 perros que están alojados ahí estaban abiertos, había siete animales muertos por peleas y mordeduras entre sí, y otros tantos heridos".

La funcionaria expresó que el Municipio dispuso que dos veterinarios trabajen para atender tanto a los animales. "Las imágenes son desgarradoras. No sabemos quién puede haber hecho algo así. La policía está recabando datos, pero es un lugar alejado, cerca de la ruta 30, por donde no hay mucha gente", dijo la funcionaria.



Además, contó que las personas que ingresaron en el lugar no sustrajeron ningún elemento sino que sólo se limitaron a soltar a los animales. Investiga el hecho la Policía Comunal de Chivilcoy, con la intervención de la UFI 5 del Departamento Judicial de Mercedes.