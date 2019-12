En esta Navidad Papá Noel condujo diversas líneas de colectivos, tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires, para sorprender a los pasajeros, regalarles golosinas y desearles felices fiestas.

En el caso de la línea 39, que une Chacarita con Barracas, Diego trabaja hace siete años como chofer de ese bondi. Este 24 de diciembre le tocó trabajar, como el año anterior, y por segundo año consecutivo decidió volver a ser chofer con todo el espíritu navideño posible.

El conductor de la línea 39.

En tanto, este lunes otros cuatro Papá Noel choferes de la línea 128 repartieron golosinas y peluches a los nenes en la Plaza Constitución de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. "Esta idea surgió hace poco en una reunión que hicimos con los compañeros. Tuvimos la idea de alegrar un poco a los chicos", explicó el colectivero Juan Loto.

LEÉ TAMBIÉN: Seguí en vivo el recorrido de Papá Noel

Asimismo el interno 382, conducido por Ariel Morelli, hizo un recorrido especial por los barrios del oeste, vestido para la ocasión. Él también repartió golosinas a los pasajeros con menores. “La empresa me autoriza y hasta dona golosinas, pero toda la movida es armada por nosotros, los trabajadores. De hecho, mis compañeros o me compran cosas o directamente me dan la plata para que las compre yo", detalló Morelli.

El chofer de la línea 382.

Por último, el chofer de la línea 41 Paulo Gamarra, que tiene este trabajo desde hace un año y medio, luego de solicitar el permiso correspondiente a la empresa, se disfrazó en estas fechas por primera vez.