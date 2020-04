Varios municipios establecieron el uso obligatorio de protectores faciales, tapabocas o mascarillas en la vía pública. En las últimas horas, Tigre, Villa Gesell, Resistencia y El Calafate fueron cuatro de los que dieron a conocer la medida.

Lo mismo hicoeron las provincias de Jujuy y La Rioja. En tanto que General Pueyrredón (Mar del Plata), General Alvarado (Miramar), Necochea y Tandil sacaron resoluciones recomendando su uso, pero sin llegar a volverlo obligatorio.

Tigre, por decreto

Por medio de un decreto firmado por el intendente Julio Zamora, el municipio de Tigre estableció que a partir del 9 de abril es obligatorio el uso de protectores faciales, tapabocas y/o mascarillas en la vía pública, para limitar la circulación de Covid-19 y minimizar el riesgo de contagio.

El escrito señala que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las personas enfermas asintomáticas como una potencial fuente de contagio; y que existen experiencias en otros países que al haber implementado el uso obligatorio de protectores faciales, tapabocas o mascarillas en su población han podido reducir sustancialmente la propagación del virus".

"Sólo estará permitido circular en el territorio del partido de Tigre y/o permanecer fuera del domicilio utilizando los elementos de protección facial mencionados. Quienes no cumplan la medida serán sancionados de acuerdo al artículo 24 del Código Contravencional del Partido de Tigre", indicó el decreto.



Durante la primera semana de vigencia de esta resolución se realizarán tareas de concientización sobre la importancia del cumplimiento de la norma, período durante el cual no se efectuarán sanciones.

Villa Gesell y otros partidos de la Costa

En tanto que el partido bonaerense de Villa Gesell informó que desde hoy rige la obligatoriedad de utilizar barbijo o tapabocas en la vía pública



La secretaria de Salud de Villa Gesell, Lorena Romero Vega, dijo que es obligatorio el uso de tapabocas o barbijos en ese partido de la costa Atlántica, de acuerdo con la recomendación del ministerio de Salud de la Nación.



"Los barbijos reglamentarios están reservados para el personal sanitario. En la página www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo podrá encontrarse un tutorial para realizarlos de forma fácil y práctica en casa", señaló la funcionaria.

Romero Vega dijo que el uso de tapabocas "evita no solo la expansión del coronavirus, sino también el virus de la gripe común" y señaló que el barbijo casero "deberá utilizarse obligatoriamente para salir del domicilio en caso de abastecimiento o de extrema necesidad, ya que su uso no extingue el aislamiento social, preventivo y obligatorio".



Por otro lado, las secretarias de Salud de los municipios de General Pueyrredón, General Alvarado, Necochea y Tandil, recomendaron el uso de barbijos caseros o tapabocas para aquellas personas que concurran a lugares públicos, al tiempo que aclararon que su utilización no reemplaza el distanciamiento social.

En esos distritos bonaerenses se aconsejó la confección y/o utilización de barbijo casero y no del quirúrgico, que deben continuar reservados para el personal de salud y quienes se encuentran en la primera línea de atención a la comunidad por la pandemia de coronavirus.



El presidente Alberto Fernández se pronunció ayer a favor del uso de barbijos de fabricación casera, en tanto las autoridades del ministerio de Salud recordaron que su uso es una medida de protección "adicional" para evitar difundir el coronavirus, y que los de "alta eficacia" son "insumos críticos a nivel mundial" que deben reservarse para los equipos de salud.

En Resistencia y El Calafate, la normativa rige desde ayer

En tanto que el uso de barbijos o mascarillas para las personas que transiten o permanezcan en espacios públicos o prestando servicios en oficiales y locales de actividades exceptuadas del aislamiento social es obligatorio desde ayer en Resistencia, Chaco, por una resolución del intendente Gustavo Martínez.



La resolución apuntó que el Poder Ejecutivo Nacional “en el decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dispuso expresamente que los municipios podrán dictar medidas necesarias” y “sin perjuicio de otras precauciones que deban adoptar en ejercicio de sus competencias propias”.

Además, la norma indicó que “se prioriza la salud pública de la población” y que “resulta prudente, oportuna y razonable la aplicación y utilización de todos los medios y elementos existentes que ayuden a mitigar los riesgos de circulación del virus y contener el contagio de la enfermedad”.



"Reconocidos especialistas y científicos que estudian y analizan la evolución y el comportamiento dinámico del virus, recomiendan el uso obligatorio universal del barbijo para transitar en la vía pública o en todo lugar o actividad que reúna personas”, señaló la resolución.

“En caso de incumplimiento de lo dispuesto por esta resolución, se requerirá la inmediata intervención de los juzgados de faltas municipales, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Carta Orgánica Municipal”, alertó la comuna de Resistencia.

La municipalidad de El Calafate también dispuso la obligatoriedad del uso de barbijo o tapaboca casero para la circulación en la vía pública y establecimientos comerciales.



El principal destino turístico de Santa Cruz concentra el mayor porcentaje de casos confirmados con coronavirus en esa provincia. "No pretendemos que la sociedad salga a comprar barbijos y desabastecer de los barbijos quirúrgicos al personal de Salud, pero sí que se tome la precaución del caso", informó a Télam Pascual Casal, secretario de Gobierno del municipio.



Qué ocurre en el resto del país

Jujuy y La Rioja son, por ahora, las únicas provincias en las que será obligatorio usar barbijo en la vía pública. A nivel municipios bonaerenses, Zárate y San Miguel ya habían anunciado lo mismo.

Esta semana, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Santiago del Estero, Salta y municipios de Tierra del Fuego y Entre Ríos, recomendaron el uso del barbijo o máscara facial para circular por la vía pública.