Los vecinos de la ciudad cordobesa de Villa Nueva están conmovidos por el agujero que encontró en las cercanías de su casa una familia del barrio La Reserva.

Tras este hallazgo que llamó la atención de todos, los investigadores sacaron la conclusión de que se trataba nada menos que de un fragmento de meteorito.

Los que residen en la propiedad en cuestión mostraron sorpresa por la insólita situación que les tocó vivir y convocaron a un geólogo al cual le enviaron las piezas encontradas.

A pesar de que esperaban una respuesta rápida, el especialista no pudo determinar qué es exactamente lo que pasó.

"No hay nada concreto todavía. Por ahora es un pequeño pocito en el mosaico", explicó Sergio Scauso, oriundo de Villa María, que se define como astrofotógrafo aficionado.

.

Scauso semanas atrás fue premiado por la propia Administración Espacial Aeronáutica de Estados Unidos (NASA) por una fotografía suya del momento en el que Marte se oculta tras la Luna.

El también profesor univerisitario reconoció que sacó material y le envió los datos a un profesional de la Geología en Córdoba, "pero hasta ahora el informe de él es que no pasa nada, según él no es un meteorito".

Uno de los orificios que dejó el meteorito al caer. (Gentileza: El Diario del Centro del País)

"Esto pasa como con los ovnis, cuando no se sabe qué es, se cree que todo es un ovni. En este caso simplemente no sabemos de qué se trata o qué es lo que ocasionó eso, pero no le podemos dar significado aún", explicó.

En caso de confirmarse que se trata de un meteorito, sería un hecho histórico ya que se tratía del primero que cae en una zona urbana en Sudamérica.

.

Según sitios especializados en la temática, el jueves un fragmento grande de meteorito rozó la Tierra y no se advirtió hasta después de qué pasó.

El Observatorio Astronómico Sormano afirmó que "los telescopios del proyecto ATLAS, un sistema de alerta temprana de impactos de asteroides, detectaron durante sus observaciones rutinarias un asteroide cuya designación provisional es A10sHcN. Integrando las observaciones de otros dos observatorios se pudo determinar su órbita, y se descubrió que apenas unas horas antes, a las 17.19 (TU), había pasado a unos 373 kilómetros de la superficie terrestre, sobrevolando el océano Pacífico sur y la Polinesia Francesa".

uEl pozo que encontró la familia cordobesa en las cercanías de su casa. (Gentileza: El Diario del Centro del País)

"Según los cálculos de los italianos Francesco Manca, Piero Sicoli y Augusto Testa del Observatorio Sormano, el asteroide tendría entre 5 y 11 metros de diámetro y se habría acercado todavía más, apenas a 180 kilómetros de la superficie terrestre", detalllaron.

.

"Este encuentro cercano con nuestro planeta acortó la órbita del asteroide, que hasta entonces se desplazaba entre las órbitas la Tierra y Marte, y a partir de ahora lo hará entre las órbitas de Venus y la Tierra, con encuentros bastante más frecuentes con nuestro planeta", agregó el informe detallado.

"Con un brillo de magnitud 19, se estima que este asteroide tiene un diámetro aproximado de 6 metros. Si bien la Tierra recibe impactos de asteroides de ese tamaño varias veces al año, este es el paso más cercano de un asteroide detectado hasta ahora que no haya resultado en un impacto, superando ampliamente al paso de 2020 QG que reportábamos el pasado 16 de agosto", cerró.