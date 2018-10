León Fernando tiene 15 meses y padece un tipo de apnea que lo pone en peligro cada vez que duerme, ya que deja de respirar por períodos. Su madre, Juliana Benítez, vende empanadas para poder solventar los viajes desde Chaco a Buenos Aires que deben realizar periódicamente para que el niño reciba atención y se le practiquen estudios y controles.

“Desde marzo que viajamos al Hospital Garrahan para un tratamiento”, contó Juliana. En cada viaje debe pagar un alojamiento adecuado para la patología de León y los gastos lógicos de estadía y movilidad. De parte del Estado provincial recibe una ayuda de 2.500 pesos para cada viaje, que no le alcanza. Y le dieron albergue en la Casa del Chaco, pero no puede utilizar ese alojamiento por la salud del bebé.

“Era una habitación sin ventanas ni ventilador. León no puede estar en un sitio así. Cuando le comenté esto a la persona que nos atendió, me dijo que era todo lo que podían darme. No me quedó más remedio que buscar un lugar que no fuera peligroso para León, y pagarlo”, relató la mamá.

Lejos de cruzar los brazos, Juliana puso manos a la obra y comenzó a ofrecer empanadas en las redes sociales. “Empecé con la venta de pastelitos, alfajores de maicena, empanadas; después hice locro, rifas y así la vengo piloteando”, detalló.

Para colaborar con León

Se puede hacer un depósito en una cuenta bancaria de una de las abuelas, Alicia Verónica Vallejos (CBU: 3110030211001218928063).