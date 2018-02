. (Gentileza @solotransito)

Un auto chocó esta madrugada a otros otros tres vehículos que se encontraban estacionados en la avenida Córdoba del barrio porteño de Chacarita.



El accidente, en el que una persona resultó con heridas leves, se produjo alrededor de las 5:00 en la esquina de la avenida Córdoba y Álvarez Thomas.



Un Chevrolet Classic de color negro que circulaba a velocidad superior a la permitida chocó contra otros tres vehículos, entre ellos un Fiat Palio y un Peugeot 206.



La conductora del Classic, llamada Tamara, admitió que circulaba a 80 kilómetros por hora, una velocidad no permitida en aveniddas, aunque alegó que fue encerrada por un cuarto auto.



"Yo venía por Córdoba, a no más de 80 kilómetros por hora y me encerró otro auto, rocé a otro y le pegué de lleno a otro", admitió Tamara en diálogo la radio La Red.



Las normas de tránsito indican que en avenidas la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora.