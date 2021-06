Este viernes, a través de la última Decisión Administrativa número 589, se reducirán en un 20% la frecuencia de los vuelos con origen o destino en países de Europa. Esta medida se suma a las establecidas por algunos de los destinos más populares entre los argentinos, que decidieron limitar el turismo para proteger a la población del ataque del Covid.

El gobierno volvió a prorrogar la suspensión de los vuelos desde o hacia el Reino Unido y se sumaron al criterio Turquía y los países de África. Además, hasta el 25 de junio seguirá prohibido el ingreso de vuelos directos desde Chile, Brasil y la India, aunque ya no desde México.

.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, vuelve a cambiar la dinámica de los viajes al exterior. Estas son las condiciones para ir y venir alrededor del mundo durante la pandemia por el coronavirus:

Europa

Italia: El país mediterráneo incluyó a la Argentina en su "Lista E", por lo que no se podrá ingresar a menos que sea por las siguientes razones específicas: trabajo, salud, estudio, motivos de urgencia absoluta o regreso a la residencia.

Alemania: Similar a Italia, no se permite el ingreso de argentinos sin razones de exepción. El criterio no aplicará para personas residentes o miembros inmediatos de familiar alemán.

Tanto Alemania como Italia prohíben el ingreso por razones turísticas.

España: Se permite el ingreso de aquellos que completaron su esquema de inmunización con las vacunas contra el Covid-19 aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (AEM) o las figuradas en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). estas son las inyecciones Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm.

Francia: Al igual que España permitirá la entrada a personas con las dos dosis ya aplicadas, pero reduce su lista de vacunas a las aprobadas por la AEM. Quedan entonces afuera las vacunas Sinovac y Sinopharm.

América

Estados Unidos: está permitido el ingreso de argentinos que presenten un test de Covid negativo, realizado no más de 72 horas antes de embarcar. Aplica la exigencia a todos los mayores de 2 años, y los viajeros deben firmar una declaración jurada que acredite su resultado negativo.

Muchos argentinos visitaron Miami para recibir la vacuna contra el Covid.

Brasil: los argentinos pueden viajar al país vecino si presentan a la aerolínea por la que vuelan un test RT-PCR negativo, realizado no más de 72 horas antes de salir. A diferencia de EE.UU, el criterio no incluye a menores de 12 años. También se pedirá firmar una declaracion jurada. Para viajes de vía terrestre no se permitirá el ingreso, a menos que se trate de parientes o convivientes de ciudadanos brasileños.

Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay: Se solicita un test de resultado negativo realizado 72 horas antes del embarque para ingresar. Bolivia además exige realizar una cuarentena de 10 días previo al viaje.

Chile y Uruguay: A menos que se trate de casos exepcionales, con circunstancias declaradas en las respectivas embajadas, no se permite el ingreso de ciudadanos argentinos a los dos países.

México: El país tiene las fronteras abiertas, y no establece restricciones para el ingreso por vía aérea. Se le pedirá a los turistas completar el “Cuestionario de identificación de factores de riesgo” y entregarlo firmado al servicio de inmigración cuando se arrive.

Tanto Gran Bretaña como Japón y Australia están en la lista roja de países que no permiten el ingreso a su territorio.