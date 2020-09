"Sentimos que estamos perdiendo la batalla", expresaron en un video médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros integrantes de los trabajadores de la salud junto a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en referencia al crecimiento de los casos de contagios y enfermos por Covid- 19 y el aumento de la ocupación de camas.

Debido al alto nivel de ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en la Argentina, los "recursos físicos y tecnológicos" como las camas, los respiradores y los monitores, "son cada vez más escasos". Así lo advirtieron en el video los distintos profesionales de la salud.

La escasez de los profesionales en el área, es lo que más preocupa en estos momentos de pandemia, que a diferencia de las camas y los respiradores, "no pueden multiplicarse", según alertó conmovida Elisa Estenssoro, jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín.

Elisa Estenssoro, jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, expresa la preocupación de los profesionales por los casos de coronavirus. (Captura de video)

Los recursos para salvar a los pacientes enfermos de coronavirus cada vez son menos y los profesionales intensivistas, que aseguran que ya eran pocos previo a la pandemia, hoy se encuentran "al límite" de sus "fuerzas".

"Exhaustos por el trabajo contínuo e intenso" y atendiendo cada vez más pacientes, aseguraron que todas estas situaciones que hoy atraviesan los profesionales de la salud "deterioran" la calidad de atención que habitualmente brindan en las salas de terapia intensiva.

Mientras que apenas pueden respirar, hablar y comunicarse entre ellos, también deben lamentar los casos de personal infectado y los colegas fallecidos. "Colegas y amigos caídos que nos duelen y que nos desgarran profundamente", expresó Luis Cantalupi, terapista del Hospital Fiorito de Avellaneda.

"Horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados", sumó al testimonio Celeste Farías, jefa de Terapia Intensiva del Hospital Ballestrini de La Matanza.

"Nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le ganamos muchas veces", "aprendimos a ser resilientes pero ahora sentimos que no podemos más", agregaron a las declaraciones otros profesionales de la salud.

"Nos están dejando solos, alentándonos entre nosotros mientras observamos en las calles a cada vez más gente que quiere disfrutar", expresó entre lágrimas José Juri, medico especialista en terapia intensiva.

¿Què pasará con la gente y sus familiares que se sienten bien por ahora?, se preguntaron los especialistas en medio de una realidad que los golpea frente a la labor que emprenden día a día enfrentando las adversidades en este contexto de pandemia.

El video, que tiene la intención de concientizar, hacer reflexionar a la sociedad, recomienda tres puntos importantes frente al avance del coronavirus: distanciamiento social a más de un metro y medio, el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca, y el lavado frecuente de manos con agua, jabón y alcohol en gel.

"No aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar al virus porque el virus nos está ganando", dicen con énfasis en el video que alerta sobre los médicos intensivistas colpasados y la posibilidad de que eso mismo suceda con el sistema de salud.

"Necesitamos que la sociedad nos ayude porque no podemos solos, por favor ayudanos, quedate en tu casa", concluyen los profesionales y especialistas en terapia intensiva que decidieron expresar lo que están viviendo en un video que fue compartido con la intención de alertar y prevenir que la situación empeore.

"No queremos que seas el próximo paciente en nuestra terapia intensiva", culminan el mensaje los profesionales de la salud.

Este sábado murió el primer médico por coronavirus en la provincia de Santa Fe, y ya son varios los casos de los profesionales muertos en la Argentina desde el inicio de la pandemia.

El video intenta generar conciencia cuando los casos de contagios y muertos aumentan, y son cada vez más los profesionales de la salud afectados por Covid - 19.

El video donde médicos terapistas alertan sobre el colpaso en la salas de terapia por el coronavirus