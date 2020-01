Una violenta situación se vivió en la localidad bonaerense de Zárate, donde una joven, que hace tres años sufrió un ACV, estaba sentada en un bar cuando de repente una persona se abalanzó sobre ella y la golpeó sin justificativos.

El hecho ocurrió cuando una mujer estaba festejando su cumpleaños en un bar, y de pronto, una joven se abalanzó sobre su hija una para darle una golpiza. La víctima, llamada María Paz, sufrió un ACV hace tres años y desde entonces tiene una parálisis cerebral del lado izquierdo de su cuerpo.

"De repente veo un tumulto de gente y pensé que mi hija había quedado en medio de una pelea, pero nunca me imaginé que estaban golpeándola a ella. María Paz estaba avergonzada, lloraba, quedó con miedo", contó Valeria, la madre de María Paz, en diálogo con C5N.

"Los golpes fueron todos de puño cerrado, como se ve en el video. Brutal, con mucha violencia. Ella tiene un tumor en el tálamo, en el cerebro, y los golpes fueron todos en la cabeza. Cuando se cae también. Esta chica la había amenazado dos horas antes. Le dijo a María Paz que 'la iba a romper toda'. María Paz bloqueó el mensaje y ella fue a cumplir la amenaza", contó, aunque no dio detalles sobre por qué había amenazado a su hija.

.

"María Paz se defendió como pudo, lloró bastante, está avergonzada. Es una locura, jamás me imaginé que era mi hija la que estaba recibiendo los golpes, no puedo creer que nos esté pasando esto. No sé qué le pudo pasar a esta chica por la cabeza. Salió del bar y rompió una moto y escupió al dueño del bar", agregó.

La agresora había llegado al bar con una cómplice, que atacaba al resto de los presentes para que no defendieran a María Paz. "Por suerte ella está bien, no se qué hubiera pasado si estuviera sola", dijo la madre.