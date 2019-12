Una mujer policía fue agredida en medio de una discusión de tránsito por un motociclista, que chocó su vehículo contra un auto, en la intersección de las calles Maipú y España, en la localidad bonaerense de San Nicolás. El bochornoso episodio quedó filmado por testigos, quienes viralizaron el video en redes sociales.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes, cuando el motoquero, identificado como Daniel Germán Álvarez (43), chocó su rodado marca Honda contra un vehículo Audi.

Al recibir el llamado, la agente del Comando de Patrullas local Jenifer del Rosario Correa arribó al lugar y se encontró con Álvarez, quien -aún con el casco puesto y con algunos golpes por el impacto- la increpó en una actitud agresiva y le pegó "un cachetazo". "Sos una maleducada", le gritó entonces el hombre.

La uniformada se plantó y lo cuestionó: "¿qué me pegas a mí?". Le devolvió dos golpes al agresor y lo instó al grito de "pégueme". Lo llamativo de la escena es la presencia de otro agente, varón, que se retiró a buscar ayuda en lugar de reaccionar a la agresión contra su compañera.

Testigos del accidente filmaron la escena con sus teléfonos y lo viralizaron en las redes sociales, en las que despertaron comentarios de impotencia e indignación hacia el motociclista por pegarle a una mujer policía.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, rechazó el hecho a través de su cuenta de Twitter y aseguró que "no es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer". "Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes", adelantó el funcionario.

Álvarez, en tanto, quedó detenido por "resistencia a la autoridad" y "lesiones culposas" contra la oficial; mientras que la mujer será ascendida a sargento del Comando de Patrullas, ya que consideraron que actuó bajo la reglamentación vigente ante un hecho de violencia de género.