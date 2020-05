El intendente de la ciudad balnearia de Villa Gesell, Gustavo Barrera, prohibió este martes la circulación del público a partir de las 15.30 y ordenó restringir el horario de atención de los comercios, tras la confirmación del primer caso positivo de coronavirus en el distrito.



El jefe comunal anunció que los negocios podrán funcionar entre las 7 y las 15, dos horas menos que hasta ayer, y que a partir de las 15.30 todos los residentes deberán permanecer en sus domicilios, salvo que demuestren razones "de extrema necesidad".



Barrera dio a conocer estas medidas en una videoconferencia junto a la secretaria de Salud local, Lorena Romero Vega, en la que ambos brindaron detalles sobre el primer caso de coronavirus en la localidad balnearia, confirmado el lunes por la noche.

El intendente precisó que a partir de la confirmación de este primer caso en el partido, dispuso que el horario comercial, extendido de 7 a 17 desde la primera semana de mayo, se retrotraiga hasta a las 15, en principio hasta fin de mes.



Según decretó, "quedan exceptuados de dicho horario los locales con servicio de comida elaborada, los cuales se encontrarán cerrados al público, pudiendo ofrecer sus productos únicamente a través de la modalidad de envío a domicilio en el horario de 7 a 23".



"A las 15 sonará la sirena de los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y del Destacamento Mar Azul con el fin de advertir la prohibición de circulación permitida en la presente norma disponiendo una tolerancia de 30 minutos para aquellas personas que se encuentren en el local comercial al momento del vencimiento del horario”, señala la normativa.



El intendente dijo que "es importante no trasladarse, no salir de los hogares si no es por caso de necesidad y urgencia", y aseguró que "esto es molesto, es incordioso, pero es la única forma de prevenir".



Indicó, además, que el Municipio evaluará si es necesario volver a cerrar los comercios no esenciales, aunque "por ahora, solo corre la restricción horaria".



Por último, dijo que reforzarán los controles en el acceso habilitado a la ciudad, ya que la circulación de vehículos pasó de entre 350 y 400 autos en las semanas previas, a cerca de 800 en los últimos días.

.

El primer caso

De acuerdo con la información, el primer infectado reportado en el partido es un hombre de 76 años, quien ingresó al Hospital Municipal de Gesell tras una caída sufrida en su domicilio, sin síntomas respiratorios ni fiebre.



Tras su hospitalización, según explicó Romero Vega, "se le hicieron todos los estudios complementarios correspondientes y por radiografíia y laboratorio se le diagnosticó neumonía".



En base a estos resultados, se dispuso el hisopado del paciente, que "tiene antecedentes oncológicos", y el test finalmente dio positivo, reportó el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata.



"El paciente no viajó a ningún lado en las ultimas semanas. Y estaba a cargo de cuidadores en su domicilio", señaló la secretaria de Salud, mientras Barrera agregó en ese sentido que no pudo establecerse "el contacto o nexo epidemiológico".

.



Romero Vega puntualizó que la sintomatología principal que presentaba el hombre era "confusión, y que se desorienta por ratos".



Explicó, además, que tras conocerse el resultado positivo, se notificó a sus contactos estrechos y que 14 personas deberán permanecen en sus domicilios en "una cuarentena monitroreada", de acuerdo a los protocolos sanitarios.



El hombre, en tanto, permanecerá aislado en el sector preparado para sospechosos coronsvirus del hospital local.