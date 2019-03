Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Bronca, indignación, odio. Todos esos fueron los sentimientos que acompañaron a familiares y allegados de una nena de 10 años que fue violada, al marchar hacia la vivienda del acusado. Allí reclamaron la detención del sujeto, quien permanece en libertad pese a que las pericias confirmaron los ataques sexuales que perpetró contra la hijastra de su hermano.

En el barrio San Antonio de la localidad bonaerense de Tristán Suárez, se produjo la movilización al domicilio de Santiago Cardozo, apuntado por abuso sexual con acceso carnal por su cuñada, mamá de la víctima. La mujer fue quien se puso al frente del escrache al no recibir respuesta alguna de las autoridades judiciales del Juzgado de Familia N° 8, de la localidad bonaerense de Banfield.

Esta fue la segunda convocatoria en 48 horas y a través de ella exigieron la detención de Cardozo, hasta el momento postergada puesto que los resultados de las pericias psicológicas que se le practicaron a la menor, las cuales avalaron la denuncia, no le han sido notificados a los responsables de la investigación judicial, por demoras burocráticas.

Los hechos

La acusación efectuada por Leonella, mamá de la víctima, remite al 13 de septiembre pasado. "Fui a la casa de mi mamá, la nena me pidió el celular prestado y al rato, cuando me lo devolvió, encontré una búsqueda sobre relaciones sexuales, lo que me pareció muy raro. Por eso le pedí a mi mamá que tratara de hablar con ella", reveló la mujer a Crónica.

Entonces, la abuela le consultó a su nieta sobre lo que había buscado y fue entonces que la nena reconoció: "Él me toca. Me obligó a que haga lo mismo con él y que le practique sexo oral", según relató su madre. Al respecto ella remarcó: "Hasta ese momento veíamos una actitud agresiva hacia esta persona. No sospechábamos nada pero después que nos confesó todo, creemos que mi nena fue abusada durante cinco años, porque este tipo vivía en el mismo terreno que nosotros".

Si bien la pequeña logra romper el silencio día a día, dando a conocer más detalles del infierno al cual fue sometida, el supuesto abusador continúa en libertad. Por esta razón, Leonella reconoció que debió "construir una pared más alta" en la división de su casa con la de su familia, porque Cardozo va a visitar a su hermano, "aunque haya una restricción perimetral". "No quiero que lo vea mi hija", siguió.

Ante las demoras de la Justicia, los familiares de la niña se hicieron presentes en la casa del acusado, con el afán de agilizar la causa del arresto del hombre. En este sentido, la denunciante reconoció: "Es impune todo lo que está pasando porque desde septiembre venimos con esto. Además, la tengo a mi nena encerrada entre cuatro paredes, cuando él sigue haciendo su vida. No tenemos una vida normal, tranquila, porque estamos rodeados de su familia y de él".