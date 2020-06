La secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que "es una posibilidad" que se vuelva a Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus pero indicó que no sería volver "eternamente" sino "para detener la circulación del virus" y "volver a organizarnos".

En este marco, la funcionaria remarcó que el sistema de salud "no está desbordado" pero sí señaló la necesidad de determinar "qué pasos seguir para que continúe así y no se sature". "Sería tomar medidas para detener la circulación del virus, que se dé un período de incubación, y volver a organizarnos", precisó la funcionaria en declaraciones formuladas a la radio online FutuRöck, sobre una eventual marcha atrás en la fase del aislamiento.



No obstante, agregó: "Si logramos transmitir a la población el rol que tiene cada ciudadano, cada ciudadana, del esfuerzo que en estos 15, 20 días o un mes necesitamos, va ser menos necesario volver a fase uno". En este marco, la funcionaria aseveró que el coronavirus "llegó para quedarse" y que es "un virus inteligente que no mata a su huésped en su mayoría" sino que los usa "para replicarse y transmitirse".

Además, al ser consultada por el factor R, de multiplicación de contagios, sostuvo que, "para tomar decisiones si hay que cerrar o abrir, o cómo vamos a estar 'el R' no es la mejor estrategia porque se hace con estimaciones", pero señaló que no hay nada que indique que, con un determinado indicador va a suceder tal cosa porque "son especulaciones".



"El sistema de salud no está desbordado, pero sí estamos viendo que está aumentando la demanda. Lo que necesitamos saber es qué pasos vamos a seguir para que continúe así y no se sature", afirmó Vizzotti. Y continúo: "El objetivo principal es que no desborde en ningún lado".



En referencia a la posibilidad de realizar traslados de pacientes con Covid-19 (Orthocoronavirinae) del área metropolitana al interior para su atención, Vizzotti remarcó que las decisiones que se están tomando son para "nunca necesitar todas las camas". "Necesitás en las próximas cuatro semanas redoblar esfuerzos para poder ir aumentando en forma sostenida este momento. Si logramos achatar de nuevo la curva, vamos a poder pasar este momento sin que desborde el sistema de salud", enfatizó la funcionaria.

En tanto, manifestó que el virus se transmite de manera muy fácil, y remarcó que, en este momento, "tener un poquito dolor de garganta, tener febrícula, y tener tos, lo más probable es que sea coronavirus".



Por último, ante la pregunta si las fiestas de fin de año van a poder celebrarse en familia, Vizzotti se mostró esperanzada: "No te digo que a fin de año se pueda armar un fiestón como acostumbramos los argentinos, pero ojalá que solos no la pasemos".