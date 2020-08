La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó que la ingestión de dióxido de cloro, "no tiene ningún beneficio" contra el coronavirus, y dijo que por el contrario "puede ser tóxico".

La funcionaria rechazó de esta forma la acción de la conductora de televisión Viviana Canosa, que frente a las cámaras, bebió de una botella plástica líquido que ella describió como dióxido de cloro sobre el que dijo que es antídoto contra el coronavirus.

.

En tal sentido Vizzotti, expresó su preocupación por el hecho de que algunos "comunicadores generen situaciones que pueden ser peligrosas".

"El ANMAT sacó un aviso o comunicado en relación a que no es un producto aprobado y que no solamente no existe evidencia de beneficio sino que puede ser tóxico", agregó.

.

La funcionaria advirtió que acciones como las de Canosa "pueden impactar en la conducta de algunas personas, que por temor o por confianza, puede adoptar una actitud que le genere perjuicios".

"No está demostrado que el dióxido de cloro tenga ningún beneficio y generar más dudas e incertidumbre sobre curas mágicas no es bueno", apuntó Vizzotti.

Fernán Quirós también habló del dióxido de cloro

El ministro de salud porteño, Fernán Quirós, se refirió a la difusión del uso del dióxido de cloro como supuesto remedio contra la Covid-19, y dijo que "Argentina tiene una entidad regulatoria de medicamentos e insumos médicos que es la ANMAT y todos tenemos que ser respetuosos de la normativa que nos indican los expertos de la ANMAT".

Asimismo, sostuvo que "la ANMAT no permitió el dióxido de cloro" y recomendó a los comunicadores no difundir algo "diferente a lo que la normativa vigente en Argentina permite".

"La salud en humanos requiere investigación, que es muy exigentes, porque hablamos de vida humanas; para eso están los expertos que saben", concluyó.