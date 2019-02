Una mujer murió y un hombre de 26 años está internado en grave estado en Mar del Plata como consecuencia de las heridas por el vuelco anoche de un micro de larga distancia de la empresa Via Tac sobre la ruta provincial 88, a 47 kilómetros de la ciudad de Miramar, en la costa bonaerense, informaron fuentes hospitalarias.



El micro viajaba con 32 pasajeros a bordo desde Mar del Plata a Neuquén bajo una intensa lluvia cuando se produjo el vuelco en el kilómetro 52 de la ruta 88, debido a que el conductor habría perdido el control del vehículo, según fuentes policiales.



Ocho pasajeros fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, de los cuales 4 ya fueron dados de alta, pero un joven, cuya identidad no fue suministrada, sigue internado con respirador artificial y su cuadro es delicado, según indicaron desde la guardia del centro médico.



También permanece internada una mujer de 43 años, oriunda de Neuquén, que sufrió una fractura de cadera y politraumatismos en su cuerpo. Se trata de la hija de la única pasajera que murió al producirse el vuelco del micro. Por otro lado, dos mujeres, una de 54 años y otra de 80 permanecen en el hospital en observación, según las fuentes médicas.



José Di Marco, jefe del cuartel de Bomberos de Mechongué, indicó que "alrededor de las 23.30 recibimos un llamado nos notificaban sobre un accidente sobre la ruta 88, cerca del cruce con Mechongué, donde el protagonista era un micro completo".



"Llegamos al lugar con dos unidades del cuartel y comenzamos a trabajar, en ese momento con una intensa lluvia y viento que complicaba las tareas de rescate. Varias ambulancias de Miramar, Mechongué y del SAME, llegaron al lugar y fueron trasladando a los pasajeros", precisó Di Marco.



El jefe del cuartel de Bomberos informó inicialmente que había "unos 25-26 heridos de distintas consideraciones" y dijo que "uno de los choferes presentaba una fractura en una de sus piernas. Sé que le hicieron el control de alcoholemia y dio negativo", explicó.



"Cuando nosotros llegamos la mujer ya había fallecido y después fuimos sacando a los pasajeros del micro acorde a la gravedad y se fueron derivando a diferentes nosocomios de la zona", detalló.



El siniestro ocurrió cuando el conductor del ómnibus de la firma Vía Tac, en un momento en que llovía con intensidad sobre la cinta asfáltica, perdió el control y volcó sobre la ruta 88, en el kilómetro 52, a 2.000 metros del cruce con el ingreso a la localidad bonaerense de Mechongué y a 47 kilómetros de la ciudad de Miramar.



El micro había salido de Mar del Plata a las 20 del lunes, hizo una parada en Miramar de una hora en la terminal de ómnibus de esa ciudad y luego salió con destino final hacia la ciudad de Neuquén, ya que en el viaje realiza otras paradas, indicaron las fuentes.