El ex líder de la banda de música tropical, Ráfaga, Rodrigo Tapari, sufrió un terrible accidente en la madrugada del jueves cuando viajaban a La Rioja por ruta 9. El conductor de la camioneta habría sufrido una descompensación y el rodado cayó por un precipicio de 20 metros.



En diálogo con Crónica HD, el cantante afirmó que todavía están "shockeados" por el incidente pero las 17 personas que se transportaban en el vehículo se encuentran estables, excepto por el conductor que continúa internado pero su vida no corre peligro.



"Íbamos a La Rioja porque tenemos un festival en el que vamos a tocar con La Sole, cuando de repente me despiertan los gritos y cuando abro los ojos, prácticamente estábamos volando con la camioneta hacia el vacío", explicó.



Acerca de retomar su rumbo hacia el festival, dijo: "Estamos viendo que hacer porque mas allá del susto, fue un milagro, volvimos a nacer. La camioneta cayó 20 metros al vacío".



Además, brindó detalles del incidente. Sucedió en la intersección entre la ruta Rosario y Córdoba donde hay un precipicio y justamente ahí, fue donde la camioneta impactó contra un cartel y cayó al vacío. No hubo un tercero involucrado.



"Afortunadamente la camioneta no volcó, realmente fue un milagro, parece que Dios agarró la camioneta y la aterrizó en el pasto", concluyó.



Tapari compartió un video del accidente en su cuenta de Instagram donde agradeció la ayuda recibida: "¡Gracias Dios! Gracias a los bomberos de Roldán y Rosario gracias a toda la policía y ambulancias ¡Hospital de Roldán! ¡Estamos todos bien! Gracias Dios, un milagro".