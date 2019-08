La cotización del dólar subió este miércoles 0,69% en el segmento minorista al cerrar a un promedio de $46,803 por unidad, en una jornada en la que el Banco Central volvió a convalidar un incremento en la tasa de interés de las Leliq -de 62,28% a 62,93%- y en la que el riesgo país superó de nuevo los 900 puntos básicos.



A nivel mayorista la divisa estadounidense avanzó 0,64%, al quedar en $45,59, con un volumen de negocios de casi US$ 750 millones en el mercado de contado y de más de US$ 1.493 millones en contratos de futuros del Rofex.



Los analistas coincidieron en que la nueva suba del dólar respondió tanto a cuestiones externas como locales, como la guerra comercial que enfrentan EEUU y China y la devaluación del yuan, en el primer caso; y la expectativa de cara al resultado de las PASO del próximo domingo, en el segundo.



"A pesar de la suba constante en la tasa de interés, de casi 300 puntos básico en el mes, no logran retirar pesos y se complica aún más el cumplimiento de la meta de base monetaria", sostuvo el analista Christian Buteler.



Por su parte, el especialista Gustavo Quintana dijo que en el mercado de divisas se registró "otra jornada con volatilidad y tendencia compradora en un escenario regional que contagió a la plaza local, en la que el Banco Central mantuvo su estrategia de intervención en los mercados de futuros con la intención de suavizar la corrección de los precios".



Respecto a ésto, Quintana destacó que en esta jornada también se observó una "puntual participación de algunos bancos oficiales en el segmento de contado, que se aliaron a la estrategia oficial para acotar la suba del tipo de cambio".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, advirtió -que al igual que en los dos días previos- "otra vez los bancos no compraron todos los dólares licitados" por "el Central a nombre del Tesoro", a la espera de una baja en los precios. Luego, añadió que los bancos "le tomaron el tiempo en estas últimas licitaciones de la semana" a la estrategia de venta de divisas, y "que cuanto más tarde compran se benefician con la cotización más baja".



En esta jornada, en el primer tramo de la rueda, el dólar mayorista llegó a alcanzar $45,78, para luego ir desinflándose lentamente y cerrar en $45,59.



En la primer licitación -realizada a las 12- vendieron US$ 22 millones a un precio de $45,681 y los US$ 38 millones restantes casi al cierre de la rueda, a $45,5682, con lo que el promedio de ambas subastas quedó en $45,6095.



En lo que respecta a las Leliq, el Banco Central convalidó este miércoles la decimotercera suba consecutiva de la tasa, al quedar en un promedio de 62,93%.



Del monto total de vencimientos previsto para la fecha, de $245.499 millones, se adjudicaron $243.225 millones, con lo que se liberó liquidez por $2.274 millones.



En el mercado de dinero entre bancos el call money se mantuvo en torno a 60%; mientras que en los swaps cambiarios se pactaron US$ 168 millones.



Por su parte, en el mercado de futuros Rofex se concretaron negocios por US$ 1.493 millones, monto 46% mayor al de la jornada precedente, con una activa participación del Banco Central en los contratos de corto plazo, que explicaron 50% del total.



De esta forma, los precios finales para agosto y septiembre, terminaron en $47,10 y $49,269, con un a suba promedio de veinte centavos respecto al pasado martes.