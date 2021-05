Roxana y sus tres chiquitos, nenes de 9, 7 y 5 años, perdieron su casa a raíz de un voraz incendio que les costó su precaria vivienda de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Crónica llegó al lugar para mostrar esta triste historia y buscar que la empatía y la solidaridad de la gente haga el resto. Los vecinos fueron los primeros en acercarse al terreno derruido de Santa María al 1560.

La mujer, una luchadora, tan solo pidió garrafas para sobrellevar las bajas temperaturas que azotan al conurbano bonaerense. Sin embargo, el amor de las personas logró que enseguida arribaran al lugar con colchones, ropa, frazadas y alimentos.

"No quiero que mis hijos pasen lo que pasé yo: frío, hambre y maltrato", manifestó la damnificada. Asimismo, contó: "Estoy muy agradecida a la gente. A todo lo que están haciendo por mí, por mis nenes. No me alcanzan las palabras para agradecer".

"No quiero que mis hijos pasen lo que pasé yo: frío, hambre y maltrato".

Tras varias horas en el lugar, las cámaras de Crónica HD consiguieron un terreno para Roxana. No obstante, a tan solo unos minutos de lograr este impresionante hito, los televidentes ofrecieron materiales para edificar.

Aún había una sorpresa más para la madre y sus hijitos: un agente inmobiliario cordobés aseguró que le donaría una vivienda prefabricada.

Así Crónica HD consiguió la casa para la familia

L-Gante, el famoso trapero se acercó gracias a Crónica

El popular artista del trap, L-Gante, arribó al lugar gracias al llamado de un amigo que estaba viendo Crónica HD. "Me acerqué a colaborar. Vine a ayudar nada más", dijo allí en General Rodríguez.

Cabe destacar que fueron los vecinos quienes lo reconocieron, ya que el músico buscaba hacer una donación anónima para la desamparada familia.