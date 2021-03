Luego de haber estado cerrado por más de siete meses por obras de ampliación de la pista y la terminal aérea, el Aeroparque Jorge Newbery inauguró este lunes sus nuevas instalaciones con el arribo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de la ciudad de Córdoba.



La aeronave Embraer 190, con 85 pasajeros a bordo, tocó la flamante pista a las 19.10 y fue recibida por el ministro de Transporte, Mario Meoni; por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; por el titular del Organismo Regulador de Aeropuertos (ORSNA), Carlos Lugones; por el titular a Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian; y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, entre otras autoridades.



“Inauguramos un nuevo aeropuerto pensado para que vuelen todos los argentinos desde aquí a todo el país, para que no haya argentinos de primera y de segunda a la hora de volar", dijo Meoni al dejar oficialmente inauguradas las mejoras en Aeroparque.

El ministro añadió que "habrá pasajes más baratos o más caros; podrán volar con una compañía u otra, pero todos los argentinos van a poder hacerlo desde todos los aeropuertos, desde este aeropuerto, a cualquier lugar de la Argentina”.



“Con esto optimizamos al sistema aeronáutico argentino", lo que implica "mayor equidad entre los argentinos", porque tendrán "un sistema mucho más seguro como es a partir de hoy este aeropuerto”, expresó el ministro.

Meoni aseguró que “ optimizar la operación" es también optimizar a las empresas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, lo que también se traslada a los recursos, para luego utilizarlos en " muchas otras obras".

Es un día muy especial volvimos a operar desde Aeroparque ✈️����. Nuestro Embraer LV-CMA fue el primer vuelo en arribar a la terminal en su reinauguración. Ahora vas a poder disfrutar de mayor conectividad, agilidad y comodidad en tus vuelos domésticos y regionales. #TiempoDeVolar pic.twitter.com/n5T1Cmqi8K — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) March 15, 2021



Además, el ministro expresó: “Cuando tantas veces tenemos que luchar contra algunos que se esconden y tiran piedras, aquí estamos todos trabajando para reconstruir el país".



"No me cabe duda de que vamos por el camino correcto y esta es una demostración clara de que ese es el rumbo del país y que va a seguir siendo así todos los días durante todo el año y los años siguientes", sostuvo.



El ministro destacó que la "decisión política del Presidente es que Argentina no dependa de nadie, que dependa de cada uno los argentinos".



Por su parte, Lugones resaltó que con la inauguración se logró "aumentar la capacidad operativa y la seguridad operacional del aeropuerto" por lo que se trabajó "mucho y hoy es una realidad".



"Hemos generado una infraestructura aeroportuaria sumamente clave, que será trascendental cuando se termine esta pandemia”, señaló.

A su turno, el ministro Lammens subrayó que “esta es una muestra de lo que se puede lograr en tiempo y forma cuando se colabora en pos del desarrollo desde el sector público y desde el sector privado durante esta crisis”.



“La Argentina es un país que necesita imperiosamente generar dólares, generar divisas; un país que tiene en el Turismo una de las grandes posibilidades, uno de los grandes motores para el desarrollo de mediano y largo plazo y la generación de esas divisas”, cerró el funcionario.





Eurnekian puntualizó que “en el marco de la peor crisis del sector aerocomercial de la historia", se trabajó en conjunto todo "el ecosistema aeronáutico argentino para una obra de gran relevancia para el país: una pista totalmente nueva que dará mayor seguridad operacional, más capacidad operativa, más conectividad, y más turismo doméstico e internacional”.



El reinicio de operaciones luego de la ampliación y refuncionalización del Aeroparque Jorge Newbery significa también la inauguración de equipos de navegación aérea y observación meteorológica de mayor precisión, implementados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, publicó la agencia de noticias Télam.



El renovado aeropuerto es más grande y funcional e incorpora nuevo equipamiento de navegación aérea y observación meteorológica que contribuye a elevar la categoría del aeropuerto para una mayor eficiencia y confiabilidad de los vuelos.



La modernización de los sistemas de navegación y observación meteorológica realizadas por EANA, en el marco del Plan de Modernización del Transporte Aéreo del Ministerio, permitirá al personal de los servicios de navegación aérea y de meteorología, así como a las empresas que operan en el aeropuerto, contar con más y mejor información para su toma de decisiones, y mejorar la regularidad de la operación minimizando disrupciones que generan demoras y cancelaciones.

En este sentido, las obras abarcaron la construcción de una nueva pista que incrementa los márgenes de seguridad y permite la operatividad de vuelos de mayor alcance.



La pista nueva amplió las medidas antes vigentes alcanzando 590 metros más de largo, y 20 metros más de ancho, llegando a los 2.690 metros, contra los 2.100 de la pista anterior y, además, se remodeló totalmente el sector de arribos y partidas internacionales.



La supervisión de los trabajos quedó a cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y ejecutada por Aeropuertos Argentina 2000.